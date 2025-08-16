Oficial: el Barcelona inscribe a tiempo a Joan García en la Liga y estará en Mallorca

Ya es oficial: el nombre de Joan García ya aparece entre los jugadores inscritos del Barcelona ante la Liga y el guardameta podrá estrenarse este mismo sábado en el debut liguero ante el Mallorca. Tras días de incertidumbre y tras pelear con Ter Stegen su baja por lesión, el Barça consigue cumplir con lo prometido al portero catalán, que ya es uno más entre los profesionales que, a ojos de la Liga, puede disputar la competición. Lo ha inscrito en la madrugada del viernes al sábado, a pocas horas del debut liguero.

El Barcelona ha jugado una vez más al borde del precipicio y de nuevo se ha visto salvado por una circunstancia interna, ajena a los tejemanejes y palancas de Joan Laporta y su Junta Directiva. El portero alemán, que volverá a pasar por el quirófano para tratar su lesión, es considerado lesionado de ‘larga duración’ por la Liga y el club se agarra a una de la cláusulas que acepta la patronal: aprovechar cuatro quintas partes del contrato del futbolista para nuevas inscripciones.

El altísimo contrato de Ter Stegen permite encajar sin demasiados problemas el nuevo contrato de Joan García, uno de los grandes fichajes del Barcelona este verano. El club culé depositó tanto la confianza en él como los 25 millones de su cláusula de rescisión al Espanyol, con todo el ruido mediático que generó el movimiento entre los eternos rivales y el derbi catalán.

Pero el Barça se encontró una vez más, otro verano más, con la misma circunstancia que los anteriores. El club sigue fuera de la regla 1:1 y, por ende, no puede inscribir futbolista de manera natural, restringido y teniendo que generar muchos más ingresos para anotar ante la Liga nuevas renovaciones, jugadores filiales o fichajes. En esa tesitura estaba Joan García hasta ahora, como aún siguen algunos otros futbolistas que no han podido aprovechar el contratiempo de Ter Stegen.

«El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El Club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García», así informaba el Barcelona que tenía luz verde por parte de la Liga para aprovechar la lesión de Ter Stegen para nuevas inscripciones, dejando claro que la de Joan García llegaría de «forma inmediata», como así ha sucedido.

Joan García, que tildó su fichaje por el Barcelona como «un paso adelante» en su carrera y del que nunca dudó, pese a todo el runrún con su inscripción, podrá estar de inicio este sábado ante el Mallorca en Son Moix, en el que será el estreno liguero del Barça de Hansi Flick esta nueva temporada, siendo la del portero catalán, previsiblemente, la única cara nueva que podamos ver en el arranque de la competición.

Pese a todo este enfrentamiento público con Ter Stegen, Joan García ha reconocido no tener «ningún problema» con el alemán, apuntando además al buen hacer y profesionalismo del capitán culé: «Él conmigo siempre ha tenido mucho respeto. Hemos estado hablando cuando nos hemos visto. Y al final son cosas del club que yo no puedo controlar».