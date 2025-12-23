Lo que piensa Leticia Sabater de su música no deja indiferente a nadie: ni a Bob Dylan

Leticia Sabater ha vuelto a convertirse en noticia tras su tradicional villancico navideño. Fiel a una fórmula que repite cada año y que nunca pasa desapercibida, la artista catalana ha presentado La conejita de Papá Noel, una canción que mantiene la línea provocadora que caracteriza su repertorio más reciente. Sin embargo, más allá del contenido explícito de la letra o del impacto visual del videoclip, lo que realmente ha llamado la atención en esta ocasión es la reflexión que la propia Sabater ha hecho sobre su música y su papel como artista, llegando incluso a compararse con Bob Dylan.

La cantante ha demostrado, una vez más, una confianza absoluta en sí misma. En plena promoción de su nuevo villancico, Sabater ha defendido su trabajo con un discurso que no deja indiferente a nadie y que reabre el debate sobre los límites entre lo provocador, lo popular y lo artístico.

Esto es lo que piensa Leticia Sabater

Desde hace años, Leticia Sabater ha convertido el lanzamiento de una canción navideña en una tradición. Cuando parece que ya no puede sorprender más, la artista vuelve a subir el listón, tanto en la letra como en el videoclip. La conejita de Papá Noel sigue esa misma línea irreverente, con versos que no han pasado desapercibidos y que han generado reacciones de todo tipo.

El nuevo tema se suma a una larga lista de villancicos que forman parte de su particular universo musical, como El Polvorrón, Trínchame el pavo, Papa Noel, you are the only want, Esta Navidad me comeré un pibón o El langostino Rufino. En todos ellos, Sabater apuesta por el doble sentido, el humor explícito y una estética visual tan llamativa como difícil de clasificar.

La propia artista ha explicado en una entrevista concedida a El Mundo cuál es la clave de este éxito repetido año tras año. «Cuanto más porno es el villancico, mejor funciona. La letra tiene que tener un doble sentido sexual porque es lo que les gusta. Yo tengo mucho público adolescente», ha afirmado, defendiendo sin tapujos el estilo que ha elegido y el público al que se dirige.

Leticia Sabater se compara con Bob Dylan

Más allá del contenido de sus canciones, Leticia Sabater ha sorprendido al establecer una comparación directa con Bob Dylan, el músico que en 2016 se convirtió en el primer artista musical en ganar el Premio Nobel de Literatura. Un galardón que, en su momento, generó una fuerte polémica en el ámbito literario, pero que la Academia Sueca justificó por «haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana».

En este contexto, Sabater ha reflexionado sobre las críticas que recibe por sus letras y ha sido clara al respecto. «Eso no significa que no pueda escribir como Bob Dylan», ha asegurado en declaraciones a El Mundo. Lejos de equiparar estilos o trayectorias, la artista ha querido poner el foco en la diversidad creativa y en la existencia de distintos espacios dentro del mundo de la música.

«Todos los artistas tienen su nicho y yo ahora tengo un nicho que es inconformista y fiestero, al que le gusta bailar como un loco conmigo. Lo que para unos puede ser chabacano, para otros es lo mejor», ha añadido, reivindicando su derecho a crear desde un registro que no busca la solemnidad, sino el entretenimiento y la transgresión.

Leticia Sabater, la reina de la Navidad

En la misma entrevista, Leticia Sabater también ha ofrecido su visión personal sobre la Navidad, una época que, pese a inspirar buena parte de su repertorio, no observa con idealismo. «Me gusta la Navidad, pero creo que hay bastante falsedad. Normalmente la familia no se aguanta y, por cojones, se tienen que llevar bien en estas fechas», ha comentado, aportando una lectura irónica y directa sobre las celebraciones familiares.

La cantante también se ha referido a los regalos desafortunados que suelen intercambiarse durante estas fechas y ha recordado cuál ha sido el peor que ha recibido. «Un vibrador, porque donde esté el pene de un hombre, que se quite cualquier vibrador», ha dicho, manteniendo el tono provocador que caracteriza tanto su música como sus declaraciones públicas.

Pese a la imagen desenfadada y festiva que proyecta, Leticia Sabater no esconde que sigue teniendo ambiciones profesionales. De hecho, ha revelado cuál es su deseo más inmediato, también relacionado con Papá Noel. «Cantar como Beyoncé», ha confesado, marcándose un objetivo que va más allá del humor y la provocación.

Para lograrlo, la cantante no piensa escatimar en esfuerzos. Actualmente está recibiendo clases con Beatriz Albert, coach vocal de artistas como Mónica Naranjo. «Así que vamos a ello», ha anunciado, demostrando que, detrás de su personaje público, hay una voluntad constante de seguir aprendiendo y evolucionando.

Con su último villancico, Leticia Sabater vuelve a confirmar que no tiene intención de pasar desapercibida. Defiende su música, su estilo y su lugar en la industria con un discurso claro y sin complejos, convencida de que, como ella misma afirma, todos los artistas tienen su propio nicho. Y el suyo, al menos por ahora, sigue generando conversación.