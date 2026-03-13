Giro de 180º en la vida de Marta Peñate tras su aborto: el nuevo hábito que la motiva

La vida de Marta Peñate ha estado marcada en los últimos meses por un proceso personal complejo que ha transformado algunas de sus prioridades. La colaboradora sufrió en junio de 2025 un aborto cuando estaba embarazada de pocas semanas, una experiencia que ha ido compartiendo gradualmente con sus seguidores a través de las redes sociales.

Aquel episodio supuso un momento especialmente delicado en su vida, tanto desde el punto de vista emocional como personal. Con el paso del tiempo, la periodista ha hablado abiertamente sobre cómo vivió esa pérdida y sobre el proceso de recuperación que ha seguido desde entonces. En paralelo, su relación con Tony Spina continúa consolidándose, mientras ambos mantienen el deseo de formar una familia en el futuro.

Durante este tiempo, Marta también explicó que su boda con el italiano todavía no está registrada oficialmente en España, aunque la pareja sigue adelante con su proyecto. En ese contexto, los últimos meses han estado marcados por la reflexión personal y por la búsqueda de respuestas médicas que pudieran explicar lo sucedido durante aquel embarazo.

Marta Peñate ha dado un giro de 180º

Nueve meses después de la pérdida, Marta Peñate ha decidido dar un giro de 180 grados. La influencer ha revelado que ha comenzado a cambiar uno de los hábitos que formaban parte de su vida desde hacía años: el consumo de tabaco.

Según ha explicado en sus redes sociales, fumar se convirtió en una práctica mucho más frecuente tras el aborto que sufrió el pasado verano. La ansiedad derivada de aquella experiencia provocó que su consumo aumentara de forma considerable durante varios meses.

«Cuando tuve el aborto, me dio ansiedad y empecé a fumar entre 20 y 25 cigarros al día, muy heavy», confesaba recientemente a sus seguidores al recordar cómo afrontó aquel periodo. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a plantearse la necesidad de modificar ese hábito para mejorar su bienestar.

«Os dije que iba a empezar a reducir el tabaco, y lo estoy haciendo. Hoy he decidido empezar a fumarme cinco, como mucho, y la semana que viene se acabó por completo», señalaba al compartir su decisión con las personas que siguen sus pasos de cerca.

Marta Peñate ha dejado el tabaco

El proceso de abandonar el tabaco no está siendo sencillo para la influencer. Ella misma reconoce que está experimentando algunos cambios físicos y emocionales habituales en quienes dejan la nicotina, algo que ha querido explicar con naturalidad.

Aun así, Marta Peñate asegura que está decidida a mantener el compromiso que ha adquirido consigo misma. Para evitar recaídas, ha comenzado a incorporar pequeños gestos cotidianos que le ayuden a controlar la tentación de fumar.

Uno de esos recursos consiste en modificar algunos hábitos del día a día para romper con las rutinas asociadas al tabaco. «Me estoy lavando los dientes cuatro veces al día», explicaba, señalando que ese gesto le ayuda a reducir el impulso de encender un cigarrillo en determinados momentos.

Pese a las dificultades, la colaboradora se muestra convencida de que logrará alcanzar el objetivo que se ha propuesto. En sus intervenciones ha insistido en que se considera una persona perseverante y que está decidida a cumplir su palabra. «Soy una tía de palabra», afirmaba al explicar el compromiso que ha adquirido con este cambio.

Una decisión muy positiva

La decisión de abandonar el tabaco está vinculada directamente con el deseo de mejorar su estado de salud. Después del aborto sufrido en 2025, Marta se sometió a diversas pruebas médicas con el objetivo de comprender qué había ocurrido durante aquel embarazo.

Recibir ese diagnóstico fue un momento difícil, aunque también supuso encontrar una explicación médica a la pérdida gestacional. La propia influencer ha explicado que, en cierto modo, conocer la causa le permitió comprender mejor lo sucedido.

«Cuando me detectaron el SAF fue una cosa que la verdad que me esperaba, porque cada vez que me voy a hacer una prueba me dan un resultado negativo», relataba al recordar aquel momento.

Las declaraciones de Marta Peñate

Más allá de los aspectos médicos, Marta Peñate también ha reflexionado sobre el impacto psicológico que puede tener una pérdida gestacional. En sus palabras, muchas mujeres atraviesan un proceso de dudas y cuestionamientos personales tras vivir una experiencia de este tipo.

«Cuando tienes un aborto, muchas veces inconscientemente te preguntas si tú has hecho algo mal», comentaba al recordar los pensamientos que surgieron en los primeros momentos después de lo ocurrido.

Con el paso de los meses, sin embargo, la influencer asegura haber encontrado una mayor estabilidad emocional. Hoy reconoce que puede hablar del tema con más serenidad y compartir su experiencia públicamente sin que el recuerdo le provoque el mismo dolor que al principio.

«Ahora yo puedo subir reels y explicarme, sin que después me conlleve llorar», explicaba recientemente al referirse a su evolución personal. En ese proceso de reconstrucción, decisiones como abandonar el tabaco se han convertido en un símbolo de cambio y de esperanza. Para Marta Peñate, este nuevo hábito no solo responde a su deseo de volver a quedarse embarazada en el futuro, sino también a la necesidad de cuidar su salud y abrir una etapa distinta en su vida.