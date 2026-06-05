La AEMET pone fecha al fin del calor extremo: llegan las tormentas a la Comunitat Valenciana

Llegan las tormentas a la Comunidad Valenciana, el fin del calor extremo que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado, según la AEMET. Son tiempos de aprovechar al máximo la estabilidad que tenemos por delante y para hacerlo nada mejor que seguir unas incidencias del tiempo que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de aprovechar cada uno de los detalles que quizás tenemos en mente, de la mano de determinados elementos que pueden ser claves.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el calor extremo puede acabar siendo el que pase a la historia. En especial, en una parte del territorio que deberemos empezar a visualizar con ciertos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos. Este tiempo que nos estará esperando puede ser el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. El fin del calor extremo puede estar a la vuelta de la esquina.

Pone fecha al fin del calor extremo la AEMET

Los expertos de la AEMET ponen fin a este calor extremo que hemos tenido en estas últimas jornadas. De tal forma que tocará estar muy pendientes de unos cambios que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de saber qué nos puede esperar en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Este calor que tenemos por delante puede tener los días o las horas contados, será cuestión de ponerse manos a la obra con ello. De tal manera que tendremos que afrontar un cambio de tendencia que nos afectará de lleno y que podría convertirse en un problema.

Estas altas temperaturas que nos han afectado con fuerza, pueden verse suavizadas por la llegada de una masa de aire frío que traerá lluvias importantes. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, en algunos puntos del país puede hasta ser bienvenido.

Nos enfrentamos al fin de ese calor extremo que había llegado antes de lo esperado. Lo que puede pasar de cara al fin de semana es una situación que transforma por completo lo que esperaríamos para esta primera semana de junio.

Llegan tormentas a la Comunitat Valenciana

La Comunidad Valenciana se prepara para afrontar una serie de tormentas que pueden ser peligrosas. La alerta se activa cuando el agua y las consecuencias de ella pueden impedir esos desplazamientos que, de cara al fin de semana, acabarán marcando una diferencia importante respecto a días anteriores.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden ser persistentes en el norte del litoral de Alicante. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en descenso, extraordinario en la provincia de Valencia y notable en el resto. Viento flojo del noroeste en el interior norte de Castellón, y del este y nordeste en el resto, con intervalos de moderado de madrugada, sin descartar alguna racha muy fuerte localmente en el norte de Alicante; por la tarde, tenderá a flojo de componente este y a últimas horas a flojo de dirección variable».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «Temperaturas máximas en descenso extraordinario en la provincia de Valencia y notable en el resto. De madrugada no se descartan rachas de viento muy fuertes del noreste en el norte de Alicante».

Con unas cifras que ponen los pelos de punta en el resto de España: «La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio en Cataluña y Baleares, con precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas de madrugada en litorales de Cataluña que también es probable sean fuertes. Es posible que se den precipitaciones ocasionales en el resto de zonas, tendiendo a remitir en general si bien con chubascos en el nordeste de Cataluña por la tarde. Intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. Por la tarde nubosidad de evolución en montañas del centro y este con posibilidad de algún chubasco en la Ibérica oriental, y al final cubriéndose en Galicia con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles en su extremo occidental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto.

Posibles bancos de niebla matinales en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Mediterráneo y tercio oriental peninsular, de forma notable en regiones del citado tercio oriental y Alborán, e incluso extraordinariamente en la Comunidad Valenciana. Ascensos en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la Península y con pocos cambios en el resto. Posibles heladas débiles en las cumbres de los Pirineos».