Bombazo en Moto3: Adrián Fernández descalificado de seis carreras

MotoGP ha anunciado que el piloto español de Moto3 Adrián Fernández ha sido descalificado de los seis primeros grandes premios por irregularidades en dos motores. El motivo no es otro que su equipo, el Leopard Racing, manipuló «sin autorización» dos motores precintados. Al parecer, el equipo luxemburgués los desprecintó y alteró dichos motores durante las carreras de Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Cataluña. Tras la sanción, Pitito pasa de estar tercero en la general del Mundial, y luchando por el título, al fondo de la misma tras perder 77 de los 90 puntos que tenía.

Según el papel de comisarios, tras el Gran Premio de Francia, celebrado en Le Mans, el fabricante de motores requirió la retirada de los precintos del primer lote de motores de sus pilotos, que habían llegado al final de su vida útil. «Durante la retirada de los precintos de todos los motores, se observó que los precintos de alambre del motor nº 810 no se ajustaban al procedimiento de precintado estándar», explica el comunicado.

Un motor que correspondía a la moto de Adrián Fernández y que llevó al director técnico a hacer un análisis más exhaustivo, estableciendo que había «signos de manipulación». «Se determinó que el motor nº 810 había sido abierto sin autorización», indica.

Posteriormente, tras el pasado Gran Premio de Italia, que se disputó en el Autódromo Internacional del Mugello, se requirió también «la entrega de algunos motores por parte del equipo para su examen y para determinar si cumplían con el reglamento», y el motor n° 811, usado por el español, «presentaban indicios de manipulación». «El fabricante identificó varias anomalías que indicaban que el motor había sido manipulado y, por lo tanto, abierto», apunta.

La infracción técnica implica que ambos motores debían contarse como nuevos dentro de la asignación del piloto, de acuerdo con el Art. 2.6.3.3.13(c): «un motor con precintos de seguridad dañados, manipulados o ausentes se considera reconstruido y debe tratarse como un motor nuevo en la asignación del piloto».

Los comisarios determinaron que esto contraviene el Artículo 2.6.3.3 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios, en la categoría Moto3, sobre la durabilidad de motores, y el Artículo 3.3.2.2 (cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de los eventos o del deporte, realizada por una persona o grupo de personas durante un evento).

Por tanto, la sanción es la descalificación de los Grandes Premios de Tailandia, Brasil, Estados Unidos y España, eventos en los que se utilizó el primer motor, y de los Grandes Premios de Francia y Catalunya, donde se utilizó el segundo motor. Adrián Fernández, que marchaba tercero en la general de Moto3 con 90 puntos, solo por detrás de Máximo Quiles (145) y de Álvaro Carpe (93), se queda únicamente con 13 unidades, las obtenidas el pasado fin de semana en el Mugello.