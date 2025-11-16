Adrián Fernández reina en Valencia y se estrena en Moto3

Adrián Fernández se ha llevado la victoria en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP en Moto3, la primera de su vida en el Mundial. Pitito firmó una carrera impecable, dominando de principio a fin y haciendo imposible que le adelantaran. Partía desde la pole y nadie fue capaz de bajarle de ahí. Segundo fue Álvaro Carpe tras la sanción a Furusato, que terminó tercero después de pisar el verde en la última vuelta. Máximo Quiles acabó quinto y deja escapar el subcampeonato del mundial en su primera temporada, cuando lo tenía en la mano.

Los españoles aguantaron muy bien en la salida. Adrián Fernández se ponía primero, con Álvaro Carpe a su estela y Máximo Quiles por detrás. David Almansa cayó hasta la cuarta posición, pero en la curva tres hizo un dos por uno y adelantó a los dos murcianos. Y eso lo aprovechó el piloto de Aspar para meterle la moto al de KTM Ajo para recuperar la tercera posición.

Almansa parecía que tenía algo más y pasó a Pitito. Pero Fernández no se iba a rendir tan fácil. Y en la vuelta tres se tocaron los dos compañeros del Leopard. Adrián le metió la moto a Almansa en la 14, se tocaron y el 22 se fue fuera, y caía hasta la octava plaza. Ese pequeño toque perjudicó al castellano-manchego para el resto de la carrera.

Quiles seguía segundo, manteniendo el tipo de las KTM ante las Honda. Pitito no cedía y se mostraba muy sólido. En la parte final de la carrera, Máximo intentó meterse por fuera en la 14, pero se fue largo y perdió la posición con Furusato. El de Aspar tenía más velocidad que las dos Honda, pero no lograba pasarles. La batalla estaba entre esos tres, pero el murciano se jugaba también el subcampeonato con Piqueras.

A cinco vueltas del final, Máximo Quiles se lanzó en la 14 y le metió la moto a Furusato para recuperar la segunda plaza. Pitito había aguantado bien las embestidas del japonés, pero ahora le tocaba defenderse, de nuevo, del piloto de Aspar. Adrián Fernández estaba haciendo un auténtico carrerón. Pero, por detrás venían Carpe y Pini lanzados.

El japonés tampoco cedió y le metió la moto a Quiles a tres del final. Al murciano le tocaba defenderse de su compatriota murciano Carpe. El nipón y el español tuvieron sus más y sus menos durante varias vueltas y fue el de Honda el que se llevó el gato al agua en la pelea por la segunda posición. De hecho, en la última vuelta el de Aspar acabó perdiendo dos plazas más en las últimas curvas con Carpe y Pini. Acabó quinto, y, por tanto, Piqueras es subcampeón y Máximo termina tercero del Mundial de Moto3.