Bill Gates sacude al mundo con su predicción más inquietante: advierte un cambio radical en la humanidad dentro de menos de una década

Tal y como se explica en un reciente artículo de la Universidad de Barcelona: «El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reveló la tecnología que cree que regirá el futuro y, sorprendentemente, no es Metaverse o Web3. Bill Gates participó en una de las sesiones AMA (Ask Me Anything) donde los usuarios de Reddit pueden preguntarle cualquier cosa al multimillonario. Los usuarios de Reddit le hicieron a Bill Gates preguntas curiosas como qué tipo de dispositivos móviles utiliza y, para sorpresa de todos, qué tecnología cree que regirá el futuro».

Siguiendo con la misma explicación:»«La IA es la más grande», declaró Bill Gates como respuesta a una pregunta sobre una tecnología que la gente no le está dando tanta importancia. «No creo que Web3 fuera tan grande o que el metaverso por sí solo fuera revolucionario, pero la IA es bastante revolucionaria». Anteriormente, Gates describió a la IA como «prometedora pero también peligrosa». El ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, en 2019 incluso comparó los efectos potenciales de la inteligencia artificial con las armas nucleares. Ahora, en cambio, Bill Gates quiere ver el progreso de la IA bajo una luz positiva, para que pueda ayudar a crear avances en el cuidado de la salud y el clima. La IA es el futuro. Cada vez es más avanzado y ahora con plataformas como ChatGPT es revolucionario. Bill Gates aseguró que ChatGPT«da una idea de lo que está por venir. Me impresiona todo este planteamiento y el ritmo de innovación». Según Thestreet, Microsoft está invirtiendo $ 10 mil millones en el creador de la tecnología OpenAI, y Gates parece ser un fanático de la medida. «Estoy bastante impresionado con el ritmo de mejora de estas IA. Creo que tendrán un impacto enorme. Pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, queremos tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y mantener su interés. Queremos ayuda médica para la gente de África que no puede acceder a un médico. Sigo trabajando con Microsoft, así que estoy siguiendo esto muy de cerca», comentaba Gates».