Ni potus ni geranios, los expertos en plantas coinciden: «Si alguien en casa fuma debes tener una drácena

Elegir con qué plantas decorar el interior de nuestra casa puede cambiar nuestra vida y hacerla más agradable (o en los peores casos, menos). Por eso, hay que tener en cuenta diversos factores para elegir dichas plantas. Por ejemplo, si eres fumador, los expertos coinciden en que lo mejor es tener drácenas en el interior de tu hogar.

Desde la cuenta de TikTok de EsBoc, un experto en jardinería de Menorca, nos ha dado las 5 mejores plantas según tus necesidades y las necesidades de tu hogar. Si convives con menores en tu casa, la planta conocida como cinta o malamadre es la mejor opción para la habitación de los niños porque, según el experto, «no pasa nada si la tocan o la mastican». Además, no requiere un riego constante, por lo que es ideal si los niños quieren adentrarse en este mundo.

Para mejorar el ambiente

Si lo que quieres es que tus plantas de interior hagan el entorno de tu casa más agradable, la mejor opción es una drácena. Crecen lentamente, por lo que no requieren de mucho espacio y, además, si alguien de tu hogar fuma, ayudan a filtrar el aire, a hacer menos nocivo el humo del tabaco y a eliminar las toxinas del aire. El Ficus benjamina es otra opción para mejorar el entorno de nuestro hogar; ayuda a atrapar el polvo, ayuda a que el ambiente sea más fresco y su forma de árbol pequeño dota de elegancia al hogar.

Para mejorar la respiración

Tanto el eucalipto como la sansevieria son buenas recomendaciones para mejorar la respiración en el hogar. La primera porque desprende aceites esenciales importantes para abrir los pulmones y la segunda porque proporciona una gran cantidad de oxígeno por las noches. Por ello, la primera es recomendable tenerla en alguna zona social de la casa y la segunda en el dormitorio para ayudarnos a respirar mejor por las noches.