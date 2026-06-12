Álex García recuerda a Verónica Echegui en el homenaje por su cumpleaños y deja una frase imposible de olvidar

Casi un año después de la muerte de Verónica Echegui, el recuerdo de la actriz continúa muy presente entre quienes compartieron con ella parte de su vida personal y profesional. La intérprete madrileña, fallecida el 24 de agosto de 2025 a los 42 años a causa de un cáncer que decidió mantener en la más estricta intimidad, será homenajeada este viernes en el programa Historia de nuestro cine de La 2, coincidiendo con las fechas en las que habría celebrado su 43 cumpleaños. La emisión especial recuperará una de sus películas más populares, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, y contará con un coloquio en el que participarán tres personas fundamentales en su trayectoria: el actor Álex García, la coach actoral Paz Moral y el actor y dramaturgo Sergio Peris-Mencheta. Todos ellos compartirán recuerdos y reflexiones sobre una mujer que dejó una profunda huella tanto en el cine español como en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Uno de los testimonios más emotivos será el de Álex García, quien mantuvo una relación sentimental con Verónica Echegui durante trece años. Su historia comenzó en 2010 durante el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma y se prolongó hasta el verano de 2023, cuando decidieron poner fin a su relación de forma discreta y sin hacer públicos los motivos. Sin embargo, la ruptura nunca supuso un distanciamiento emocional entre ambos. Al contrario, continuaron manteniendo una estrecha amistad y un vínculo basado en el respeto, el cariño y la admiración mutua. De hecho, durante la enfermedad de la actriz, García permaneció a su lado y la acompañó hasta el final. Ahora, meses después de su fallecimiento, el actor se ha emocionado al recordarla públicamente. En uno de los avances del programa, al ser preguntado sobre qué elemento estaba presente en todos los personajes interpretados por Verónica, respondió con una frase sencilla pero profundamente reveladora: «Su ser entero».

Con estas palabras, el actor quiso destacar la entrega absoluta con la que Echegui afrontaba cada proyecto. Para él, la actriz tenía una capacidad extraordinaria para ponerse al servicio de las historias que contaba, mostrando una vulnerabilidad y una autenticidad poco habituales. Según explicó, se exponía completamente ante la cámara y ofrecía todo de sí misma para dar vida a sus personajes.

Pero más allá de su talento interpretativo, García quiso poner el foco en la calidad humana de quien fue una de las personas más importantes de su vida. «Ella era así. Era… es… un amor total», afirmó visiblemente emocionado. Un lapsus al corregir el tiempo verbal que refleja hasta qué punto sigue sintiéndola presente. Para el actor, Verónica tenía la capacidad de conectar con cualquiera y de hacer que las personas recuperaran la confianza en la bondad humana. Su cercanía, generosidad y capacidad para escuchar fueron algunas de las cualidades que más destacaron quienes la conocieron.

Ese mismo sentimiento fue compartido por Sergio Peris-Mencheta, amigo cercano de la actriz desde sus primeros años en el mundo de la interpretación. El actor aseguró que trabajar con Verónica era una experiencia única porque transmitía una intensidad y una pasión contagiosas. Según recordó, tenía una forma especial de vivir cada momento y de afrontar cada proyecto con la sensación de que no había tiempo que perder. Una actitud que inspiraba a quienes la rodeaban y que ahora, con perspectiva, adquiere un significado aún más profundo.

Por su parte, Paz Moral, que acompañó a Echegui en la preparación de numerosos personajes a lo largo de su carrera, destacó su autenticidad y su capacidad para afrontar cada reto desde la honestidad absoluta. Según explicó, la actriz nunca era plenamente consciente del enorme talento que poseía, algo que la hacía todavía más especial para quienes trabajaban con ella.

El homenaje organizado por Historia de nuestro cine busca precisamente recordar esa doble dimensión de Verónica Echegui: la brillante actriz que conquistó al público con películas y series inolvidables, y la mujer cercana, luminosa y generosa que marcó la vida de sus amigos, compañeros y seres queridos. A través de los recuerdos de quienes mejor la conocieron, la actriz vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo en el corazón del cine español.