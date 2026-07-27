Miguel Bosé carga contra la Agenda 2030 por los incendios: «Multan el desbroce pretendiendo saber más que la gente del campo»

Mientras el fuego sigue siendo una amenaza en España por los incendios de Madrid, Ávila o Toledo, entre otros, Miguel Bosé ha cargado contra la Agenda 2030, a la que atribuye parte de responsabilidad de estos sucesos por los que «España arde en decenas de infiernos», ha declarado.

«Las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un clima cambiático de Agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo pretendiendo desde sus despachos, bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo», ha pronunciado Miguel Bosé. Por esa razón, ha añadido el cantante, «pasa lo que pasa».

Visiblemente enfadado por los incendios que están asolando España, Miguel Bosé ha dicho que espera que «en el próximo infierno sean ellos los que ardan», en alusión a esas «luminarias del medioambiente y del ecologismo».

Además, el cantante cree que, cuando se consigan extinguir los incendios, se abrirán «apuestas para ver cuánto tiempo tardan en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde de la naturaleza por el negro placa solar o el blanco eólico». Así, Bosé señala que el «ecologismo» aprovechará para aplicar la máxima de a río revuelto, ganancia de pescadores.

«Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos», ha sentenciado Miguel Bosé en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos y vídeos de los incendios de la Comunidad de Madrid.

Los incendios forestales activos han afectado ya a más de 120.000 personas, entre evacuados y confinados, teniendo en cuenta el fuego de Madrid, Ávila, Toledo y Vall d’Uixò (Castellón).

Son ya más de 77.000 hectáreas calcinadas en el megaincendio del centro (el foco que afecta simultáneamente a Ávila, Madrid y Toledo). El frente de Burgohondo (Ávila) suma por sí solo 55.000 hectáreas, una cifra que lo convierte, oficialmente, en el peor incendio de la historia registrado en España. En lo que va de año, el fuego ha arrasado 172.396 hectáreas en todo el país, una suma casi seis veces superior a la registrada en 2025, en estas mismas fechas.