La angustia de Violeta Mangriñán por su madre, encargada de apagar los incendios de Castellón: «Si le pasa algo, arde Troya»

El incendio de Ávila, Madrid y Toledo se ha convertido ya en el más grande de la historia de España. Según los últimos datos publicados, las llamas ya han arrasado más de 77.000 hectáreas y han afectado, de una y otra forma, a cerca de 100.000 personas. A pesar del enorme despliegue de medios y del trabajo incansable de los equipos de emergencia, el fuego continúa sin estar estabilizado, mientras las labores de extinción siguen siendo especialmente complejas debido a las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas.

Pero Ávila no es el único punto de la península que mantiene en vilo a las autoridades. En Castellón, concretamente en el Vall d’Uixó, otro incendio declarado durante el fin de semana ha obligado ya al desalojo de más 16.000 personas. Violeta Mangriñán es una de las VIP que está viviendo con especial angustia esta tragedia. La influencer ha compartido con sus seguidores de Instagram la enorme preocupación que siente por el incendio que acontece en la localidad a la que está profundamente vinculada por ser el lugar donde creció y donde continúa residiendo parte de su familia. De hecho, su madre, Elvira Mondragón, guarda forestal ya jubilada, ha decidido ofrecerse como voluntaria para colaborar en las labores de extinción. Un gesto que ha llenado de orgullo a Violeta, pero que también ha incrementado la inquietud con la que está siguiendo la evolución del fuego.

«La última vez que he hablado con mi madre ha sido hace 2 horas y estaba en la zona crítica del incendio ayudando a sus compañeros. Tengo el corazón en un puño, pero estoy tremendamente orgullosa de ella. Millones de gracias a todos y todas por preguntar», comenzaba a explicar. Minutos más tarde, la valenciana regresaba al universo 2.0 para actualizar la situación y señalar que había podido hablar con su madre y que le aseguraba que el incendio estaba completamente descontrolado. «No hay medios aéreos y van a hacer todo lo posible para que no se quemen Artana y Eslida. Mientras, siguen desalojando pueblos porque cada vez son más los que corren peligro. Es lamentable», expresaba.

Violetaba continuaba mostrándose muy triste por la situación y, al mismo tiempo, preocupada por la integridad de su madre y de todo el equipo. «Mi madre y sus compañeros se están jugando la vida literalmente y, si les llega a pasar algo, juro por Dios que ahí sí que va a arder Troya. Y nunca mejor dicho», sentenciaba, dejando entrever que no estaba de acuerdo con la falta de medios que hay en nuestro país para hacer frente a este tipo de situaciones.

Deshaciéndose en halagos hacia la labor de su madre, la ex concursante de Supervivientes expresaba que «ni mil vidas serían suficientes para decirle lo orgullosa que estaba de ella». De hecho, quiso hacer uso de la hemeroteca para publicar varias fotografías de meses pasados en las que aparecía su progenitora haciendo su labor como forestal. «Las fotos son del invierno pasado, pero es que no me pueden parecer más tiernas. Viva la madre que nos parió», concluía.