Susanna Griso ya ha dado el «sí, quiero» con un vestido que rompe las reglas de la novia tradicional

Susanna Griso ya ha dado el «sí, quiero». La periodista y Luis Enríquez Nistal ya son marido y mujer. Después de más de dos décadas de relación, la pareja ha celebrado una de las bodas más esperadas del verano en el emblemático hotel La Gavina, en S’Agaró (Costa Brava). Fieles a su discreción, ambos apostaron por una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos, en la que la elegancia y la naturalidad fueron las grandes protagonistas. Pero si hubo algo que acaparó todas las miradas fue el estilismo de los novios, especialmente el vestido de Susanna, con el que rompió por completo los códigos de la novia tradicional.

Con el sol cayendo sobre la Costa Brava y cerca de 250 invitados como testigos, la novia hizo su entrada en un escenario de ensueño. Lejos del protocolo más clásico, Susanna Griso caminó hacia el altar del brazo de su hijo, creando un recuerdo que le va a durar toda la vida. Un instante cargado de simbolismo que emocionó a los presentes y que, sin duda, quedará grabado para siempre en la memoria de la pareja.

Como ocurre en toda gran boda, el vestido fue el secreto mejor guardado. Apenas habían trascendido detalles, aunque la propia presentadora de Espejo Público ya había adelantado que no sería un diseño convencional. Y cumplió su promesa. Susanna Griso dejó a un lado el tradicional blanco nupcial para apostar por un vestido en tono blanco roto, de líneas limpias, silueta fluida y un marcado aire mediterráneo, diseñado por Cortana. Un diseño sofisticado, elegante y sin artificios que confirma que la sencillez también puede convertirse en sinónimo de lujo.

La periodista completó el estilismo con un look beauty muy natural, un maquillaje luminoso y un recogido clásico adornado con pequeñas flores, reforzando una imagen fresca y atemporal. Además, tal y como había confesado en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, tenía claro que quería una boda alejada de las formalidades. Por eso animó a sus invitados a vestir con estilismos cómodos, ligeros y acordes con el ambiente relajado de la celebración.

Si Susanna Griso apostó por reinventar el concepto de novia clásica, Luis Enríquez Nistal hizo exactamente lo mismo con el papel del novio. En lugar del habitual traje de tres piezas, sorprendió con una guayabera rosa, una elección poco habitual pero perfectamente integrada en una boda frente al mar. Completó el conjunto con unos pantalones chinos en color crudo y unos mocasines de ante marrón, demostrando que la elegancia también puede ir de la mano de la comodidad.

Entre los invitados destacaron rostros conocidos como Nuria Roca, Juan del Val, María Zurita, Marta Robles, además de compañeras de Espejo Público como Pilar Vidal y Gema López, que no quisieron perderse uno de los acontecimientos sociales del verano. Tras la ceremonia, los asistentes disfrutaron de una celebración que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, en un ambiente marcado por la cercanía, las risas y la emoción.

Con el «sí, quiero» ya pronunciado, ahora comienza una nueva etapa para la pareja. Y, como ya adelantó Susanna Griso horas antes del enlace, tampoco habrá grandes excesos en su viaje de novios. Mientras muchas parejas optan por destinos exóticos al otro lado del mundo, ellos han preferido mantenerse fieles a su filosofía. «Nada, por aquí, cerquita», confesó la periodista con una sonrisa, dejando claro que su luna de miel será tan discreta y elegante como la boda con la que han sellado más de veinte años de historia de amor.