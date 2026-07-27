Tráiler de ‘Neuromante’: Apple TV sigue dominando la ciencia ficción adaptando la novela que inspiró ‘Matrix’

La San Diego Comic-Con de este fin de semana ha llegado cargada con múltiples novedades dentro de la industria audiovisual. En el cine de superhéroes, Ryan Gosling ha sido anunciado como el próximo Ghost Rider, mientras que David Jonsson se encargará de portar el manto de Black Panther en la tercera parte de la franquicia. Pero fuera de las historias del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), el evento cinematográfico también nos ha regalado otras noticias atractivas en el terreno del streaming. El tráiler de Neuromante, la serie con la que Apple TV sigue demostrando que quiere ser la plataforma reina de la ciencia ficción.

Hasta ahora, sólo habían mostrado algunos avances limitados. No obstante, la marca de vídeo bajo demanda liderada por Tim Cook por fin ha lanzado un adelanto en condiciones, a través de un despliegue técnico apabullante con Callum Turner (Eternity) liderando el reparto en la que es la adaptación de una novela clave para el género. El libro homónimo de William Gibson ayudó a definir el estilo del cyberpunk y fue un pilar fundamental en la influencia posterior de películas como Matrix (1999). El propio Turner apareció vía online en el congreso multitudinario para dar pie al tráiler y revelar la fecha de estreno oficial de una ficción que contará con 10 episodios.

‘Neuromante’: tráiler, sinopsis y fecha de estreno

Según reza la sinopsis oficial, la trama de Neuromante es la siguiente: «En un futuro distópico, Case, un hacker informático, es contratado por una misteriosa inteligencia artificial para llevar a cabo un arriesgado atraco. Case se asocia con Molly, una mercenaria con implantes cibernéticos, para enfrentarse a poderosas corporaciones y entidades en el ciberespacio, un mundo virtual interconectado».

Graham Roland (Jack Ryan) y J. D. Dillard (Devotion) ejercen como showrunners en una serie que lanzará su episodio piloto el 22 de enero de 2027. Junto a Turner, el reparto secundario se completa con la participación de Briana Middleton (El bar de las grandes esperanzas), Joseph Lee (Bronca), Mark Strong (Sherlock Holmes), Clémence Poésy (Tenet), Peter Sarsgaard (¡La novia!) y Dane DeHaan (Oppenheimer), entre otros.

El tráiler promete una ambientación exquisita y todos los elementos llamativos del género. Desde los efectos especiales al planteamiento de conectividad digital que años después explotarían las hermanas Wachowski o el libro superventas de Ernest Cline, ‘Ready Player One’.

En el campo de la ciencia ficción, Apple TV lleva mucho tiempo demostrando una gran habilidad para dominar el registro distópico. Todo comenzó con productos como Fundación (2021), pero poco a poco, fueron surgiendo ideas tan estimulantes como Las luminosas (2022), Silo (2023), Pluribus (2025) y Separación (2022), entre otras.

¿Tendrá más de una temporada?

La plataforma todavía no ha querido cerrar las puertas a un seguimiento. De momento, habrá que esperar para ver las primeras críticas y si el material de Gibson puede estirarse a una propiedad intelectual de largo recorrido.