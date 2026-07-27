‘Black Panther 3’: Marvel encuentra al actor definitivo para sustituir a Chadwick Boseman

Hace ya seis años que Chadwick Boseman falleció por un cáncer de colon. El actor fue el primer Black Panther del cine de superhéroes, protagonizando una película histórica para el cine racial estadounidense. Desgraciadamente y en pleno auge de su carrera, el norteamericano pasó a mejor vida, dejando a toda una generación de marvelitas huérfanos de su nuevo icono en el género. Boseman apareció después en Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019), pero el vacío generado tras su partida fue uno de los principales problemas de una Black Panther: Wakanda Forever (2022) que parecía otorgar el manto del personaje a la hermana del protagonista en la ficción, Letitia Wright (Shuri). Ahora, esa solución provisional ha llegado a su final con el fichaje de uno de los actores jóvenes más prometedores de la industria actual: David Jonsson.

El intérprete británico debutó en la pequeña pantalla gracias a series como Deep State (2018) e Industry (2020). Sin embargo, fue su papel del sintético Andy en Alien: Romulus (2024) lo que le valió el reconocimiento internacional. Aplauso repetido en la adaptación de Stephen King, La larga marcha, donde compartió pantalla con Cooper Hoffman. El pasado fin de semana estrenó en nuestro país Hombres de acero y su agenda futura está repleta de proyectos tan estimulantes como el filme de A24, The Chaperones, el debut en la dirección de Colman Domingo, Scandalous y, por supuesto, su irrupción en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como protagonista absoluto de Black Panther 3.

La noticia surgió este fin de semana en la Cinema-Con de San Diego, cuando la casa de las ideas anunció oficialmente la tercera parte del rey de Wakanda y Jonsson hizo acto de presencia con Ryan Coogler repitiendo tras las cámaras y Wright y Winston Duke coprotagonizando el filme.

David Jonsson es el nuevo Black Panther

Jonsson dará vida al Toussaint adulto (conocido en los cómics como T’Challa II), el hijo de T’Challa (Boseman) y Nakia (Lupita Nyong’o) que fue presentado en la secuela.

Ante cientos de fans que acudieron en masa al evento, el actor pronunció sus primeras palabras como nuevo Black Panther, mostrando su agradecimiento tanto al productor ejecutivo Kevin Feige como al director Coogler:

«Quiero decir muchas gracias. Gracias, Ryan. Gracias, Kevin. Gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme. De hecho, no quiero decir demasiado porque quiero dejar que la pantalla hable. Pero créanme, el honor es completamente mío. Gracias».

Marvel quiere recuperar la confianza perdida en el género

Spider-Man: Brand New Day es el próximo gran estreno del género. La nueva aventura del Hombre Araña llega en un par de días a los cines de medio mundo, aunque el reclamo de la franquicia protagonizada por Tom Holland es ajeno al declive generalizado del cine de superhéroes.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson. Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

La verdadera prueba de fuego se dará a finales de año con el estreno de Vengadores: Doomsday. Marvel lo ha apostado todo para la siguiente reunión superheroica de la IP, con un presupuesto desorbitado para el que la marca necesitará rondar como mínimo una taquilla que supere los 1.000 millones de dólares para obtener beneficios.

Black Panther 3 está programada para llegar a los cines en 2028 junto a la próxima película de Ghost Rider que protagonizará Ryan Gosling, el otro anuncio relevante de la Comic-Con de San Diego.