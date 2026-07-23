Una adaptación de Stephen King sin Oscar es la mejor película de la historia para los espectadores

Está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, pero los espectadores la han aupado hasta la cumbre del ranking. Aun con siete nominaciones a los premios Oscar, esta adaptación de Stephen King se fue de vacío de la gala. La gran estatuilla de la noche, la de Mejor película, se la arrebató Forrest Gump. Sin embargo, el título que no le dio la Academia en 1994 se lo ha dado ahora el público, que la ha encumbrado incluso más: ha elegido Cadena perpetua como la mejor película de la historia del cine.

El ranking de las mejores películas de la historia del cine está integrado por 250 títulos, liderados por Cadena perpetua (The Shawshank Redemption). La película es la adaptación cinematográfica de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, la novela corta escrita por Stephen King que se incluye en Las cuatro estaciones, libro de relatos que publicó en 1982.

King es el autor más adaptado al audiovisual de la historia. Su talento como escritor trasciende al terror, género en el que reina, por lo que otras historias como la de Cadena perpetua también han llamado la atención de los cineastas. En este caso, un drama penitenciario.

Cadena perpetua es la película mejor valorada por los usuarios de IMDb (con un 9,3 sobre 10) desde el año 2008. Ostenta ese título desde hace 18 años, cuando superó a El padrino (9,2), de Francis Ford Coppola, que ocupa el segundo lugar. El tercero es para El caballero oscuro (9,1), de Christopher Nolan.

Cadena perpetua pasó por los cines sin pena ni gloria, con una recaudación de 16 millones de dólares que no cubrió un presupuesto de 25 millones. Coincidió con Forrest Gump y Pulp Fiction, y quedó eclipsada en las salas. Sin embargo, con su lanzamiento en VHS en 1995, se convirtió en la película más alquilada en EEUU, donde se distribuyeron hasta 320.000 copias. Su recurrente emisión en televisión le dio el último empujón.

El relato de Stephen King fue adaptado por el director Frank Darabont (La milla verde), que llevó al cine la historia de Andy Dufresne (Tim Robbins), un banquero condenado a cadena perpetua por el asesinato de su mujer, delito del que asegura no ser responsable. En prisión entabla una fuerte amistad con Ellis Red Redding (Morgan Freeman), un reo veterano.

El ranking de IMDb, la mayor base de datos cinematográfica del mundo, se sustenta en la valoración de 3,2 millones de personas. Desde el punto de vista puramente cinematográfico, Cadena perpetua puede no ser la mejor película de la historia, pero sí que logra el consenso de públicos muy diferentes.