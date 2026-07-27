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La casa en Asturias donde Paula Echevarría se refugia en verano: un chalet de dos plantas con jardín

Paula Echevarría y Carlos Baute: cuando los hijos te obligan a ver a los fantasmas del pasado

Este es el paraíso español de 7.000 habitantes donde Paula Echevarría pasa todos los veranos

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Paula Echevarría. (Foto: GettyImages / Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Mientras muchas celebridades buscan refugio en destinos exclusivos o urbanizaciones de lujo alejadas de todo, Paula Echevarría siempre ha tenido claro dónde quiere volver cuando necesita desconectar. La actriz asturiana ha encontrado en Perlora, una tranquila localidad costera del concejo de Carreño, Asturias, el lugar perfecto para disfrutar de su familia y mantener el vínculo con la tierra que la vio crecer. Allí posee una espectacular vivienda unifamiliar que ha ido mostrando poco a poco a través de sus redes sociales y que, tras una importante reforma, se ha convertido en uno de sus rincones favoritos. Lejos de la ostentación y de las mansiones imposibles que suelen asociarse a los rostros más conocidos de la televisión, la casa destaca por su amplitud, su ubicación privilegiada junto al mar Cantábrico y una decoración cálida de inspiración nórdica que encaja a la perfección con el paisaje asturiano.

El chalet de Paula Echevarría en Perlora, a pocos minutos de Candás

 

 

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