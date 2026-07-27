La casa en Asturias donde Paula Echevarría se refugia en verano: un chalet de dos plantas con jardín
Mientras muchas celebridades buscan refugio en destinos exclusivos o urbanizaciones de lujo alejadas de todo, Paula Echevarría siempre ha tenido claro dónde quiere volver cuando necesita desconectar. La actriz asturiana ha encontrado en Perlora, una tranquila localidad costera del concejo de Carreño, Asturias, el lugar perfecto para disfrutar de su familia y mantener el vínculo con la tierra que la vio crecer. Allí posee una espectacular vivienda unifamiliar que ha ido mostrando poco a poco a través de sus redes sociales y que, tras una importante reforma, se ha convertido en uno de sus rincones favoritos. Lejos de la ostentación y de las mansiones imposibles que suelen asociarse a los rostros más conocidos de la televisión, la casa destaca por su amplitud, su ubicación privilegiada junto al mar Cantábrico y una decoración cálida de inspiración nórdica que encaja a la perfección con el paisaje asturiano.
El chalet de Paula Echevarría en Perlora, a pocos minutos de Candás