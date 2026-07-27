La vivienda se encuentra en Perlora, una localidad costera perteneciente al concejo de Carreño, situada entre Gijón y Avilés. Se trata de una zona especialmente apreciada por quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de los principales núcleos urbanos de Asturias.

Además, la ubicación tiene un importante componente sentimental para Paula Echevarría. Muy cerca se encuentra Candás, el pueblo donde nació y creció, y al que continúa vinculada tanto personal como emocionalmente. No es extraño verla pasar largas temporadas en la zona, especialmente durante el verano o en periodos vacacionales.

Perlora destaca por sus vistas al Cantábrico, sus acantilados y sus espacios naturales, además de albergar la histórica Ciudad Residencial de Perlora, uno de los complejos vacacionales más conocidos de Asturias durante décadas. La combinación de costa, naturaleza y tranquilidad convierte el entorno en un enclave privilegiado para una segunda residencia.

Una casa de dos plantas y cinco habitaciones

Aunque la actriz siempre ha sido discreta respecto a los detalles de la propiedad, las imágenes compartidas en los últimos años permiten conocer algunas de sus características principales.

La vivienda es un chalet independiente distribuido en dos plantas y cuenta con cinco habitaciones, amplias zonas comunes y un jardín que rodea gran parte de la parcela. Los espacios están diseñados para favorecer la vida familiar y aprovechar al máximo la luz natural, uno de los elementos más presentes en toda la casa.

Las estancias son amplias y abiertas, con grandes ventanales que conectan el interior con las zonas exteriores. El salón-comedor es uno de los espacios protagonistas de la vivienda y ha aparecido en numerosas publicaciones de la actriz, especialmente durante celebraciones familiares y reuniones con amigos.

La reforma que transformó por completo la vivienda

En 2021 Paula Echevarría mostró a sus seguidores buena parte del proceso de reforma de la casa. La renovación afectó tanto a la distribución como a la decoración, dando lugar a espacios mucho más luminosos, modernos y funcionales.

El objetivo parecía claro: actualizar la vivienda sin perder el carácter acogedor que suele asociarse a las casas del norte de España. El resultado fue una transformación que apostó por materiales naturales, colores suaves y ambientes serenos.

Una decoración nórdica con materiales naturales

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre sus seguidores es la decoración interior. Gran parte del mobiliario procede de la firma Banak Importa, especializada en muebles de inspiración mediterránea y nórdica.

La casa apuesta por una paleta cromática muy neutra donde predominan los blancos, los tonos arena, los beige y los colores tierra. Esta elección contribuye a potenciar la luminosidad de las habitaciones y genera una sensación constante de calma y amplitud.

La madera natural tiene una presencia destacada tanto en el mobiliario como en algunos elementos decorativos. Mesas de líneas sencillas, aparadores de diseño contemporáneo y piezas de estilo escandinavo ayudan a crear una estética elegante pero muy acogedora.

Los textiles también desempeñan un papel importante. Cojines, mantas y alfombras en tonos suaves aportan calidez sin sobrecargar los espacios. Todo responde a una filosofía decorativa basada en la sencillez, la funcionalidad y el confort.

El porche acristalado, uno de los rincones más especiales

Si hay una zona que ha llamado especialmente la atención es el porche acristalado. Este espacio actúa como una prolongación natural de la vivienda y permite disfrutar de las vistas al jardín durante todo el año.

La estancia combina muebles cómodos, abundante luz natural y una decoración relajada que invita a pasar horas leyendo, descansando o compartiendo momentos en familia. Gracias a los cerramientos de cristal, el espacio mantiene una conexión permanente con el exterior sin renunciar a la protección frente a la lluvia o al viento, algo especialmente útil en el clima asturiano.