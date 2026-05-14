Este es el paraíso español de 7.000 habitantes donde Paula Echevarría pasa todos los veranos

Paula Echevarría ha convertido un rincón del norte de España en su particular refugio. A sus 48 años, la actriz encuentra cada verano un refugio lejos del ruido mediático en un enclave que poco tiene que ver con el ritmo acelerado de la capital, pero que concentra gran parte de su estabilidad. Nosotros tenemos todos los detalles.

El rincón preferido de Echevarría no se sitúa en enclaves lejanos ni en escenarios internacionales asociados al lujo o a la evasión exótica, sino en un lugar profundamente ligado a la identidad del litoral cantábrico. Se trata de Candás, una villa marinera perteneciente al concejo de Carreño, situada cerca de Cabo de Peñas, uno de los puntos más septentrionales del litoral asturiano.

Con una población que ronda los 7.000 habitantes, Candás ha conservado a lo largo del tiempo una estructura urbana y social fiel a su origen pesquero, resistiendo la presión del urbanismo masivo y manteniendo una identidad propia que todavía hoy define su día a día.

Paula Echevarría es una de las celebridades más conocidas del mundo del corazón. Intenta proteger su vida privada, pero nosotros sabemos cómo es el lugar que escoge cuando quiere relajarse.

El refugio de Paula Echevarría

La presencia de Paula Echevarría pasa prácticamente desapercibida entre vecinos que están habituados a un entorno donde la cercanía y la vida comunitaria siguen siendo una constante. En Candás, la dinámica cotidiana se articula en torno a relaciones personales estrechas, donde «todo el mundo se conoce», una característica que, lejos de suponer una excepción para figuras conocidas, facilita una convivencia discreta y natural.

Uno de los elementos más representativos del municipio es su relación con el mar. Las playas de arena tostada, de un tono oscuro característico del Cantábrico, configuran parte esencial del paisaje local. Entre ellas destaca la Playa de la Palmera, situada en el núcleo urbano y frecuentada por vecinos y visitantes. Su paseo, adornado con palmeras que dan nombre al enclave, se ha convertido en uno de los rincones más conocidos.

En el otro extremo, quienes buscan mayor tranquilidad encuentran en la Playa de Rebolleres un entorno más salvaje y menos transitado, donde los acantilados verdes caen hacia un mar de azul intenso.

Candás es un destino perfecto

Más allá de su valor paisajístico, Candás conserva un importante patrimonio cultural e histórico. En el corazón del municipio se encuentra la Iglesia de San Félix de Candás, reconstruida en el siglo XVIII, que constituye uno de los principales referentes religiosos de la localidad. Este templo alberga la devoción al Cristo de Candás, figura profundamente arraigada en la tradición local. La leyenda cuenta que su imagen fue hallada por pescadores en el mar de Irlanda, un relato que ha trascendido generaciones y que sigue ocupando un lugar central en la identidad del municipio.

Cada mes de septiembre, las fiestas en honor al Cristo de Candás transforman la villa en un punto de encuentro festivo donde se mezclan tradición, devoción y participación popular. En más de una ocasión, la actriz ha sido vista integrándose en estas celebraciones, llegando incluso a vestir el traje regional asturiano, en una muestra de su vínculo afectivo con el entorno que la acoge cada verano.

La casa familiar de Paula Echevarría

Lejos de alojarse en establecimientos hoteleros, Echevarría opta por una residencia de carácter privado: una casa familiar que ella misma impulsó para los suyos. Se trata de un chalet moderno, integrado en el paisaje, que la actriz ha definido en alguna ocasión como su «oasis». Este espacio funciona como lugar de descanso y como un núcleo de reunión familiar, reforzando el carácter íntimo de sus estancias estivales.

La vida diaria durante sus veranos en Candás se construye a partir de rutinas sencillas. La gastronomía local ocupa un papel relevante, con presencia habitual en restaurantes del puerto donde destacan platos tradicionales como el cachopo, la sidra asturiana o las marañuelas, un dulce típico de la zona que forma parte del patrimonio culinario local.

A ello se suman los paseos por el Paseo Marítimo de Candás, un escenario habitual en sus publicaciones veraniegas, donde el entorno marítimo se convierte en telón de fondo de una vida más pausada. Los atardeceres en el entorno del faro completan una estampa recurrente: el horizonte del Cantábrico teñido de tonos anaranjados que marcan el final del día en un ambiente de calma difícil de encontrar en otros contextos.

En definitiva, Paula Echevarría ha encontrado un refugio perfecto donde puede ser ella misma. Sin duda, ha escogido un rincón de España que no todo el mundo conoce, pero que dejará sin palabras a cualquiera.