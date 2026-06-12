Alerta de la Policía por la estafa en la que miles de españoles están picando: «Mantén la calma»

La Policía Nacional ha difundido una nueva advertencia a través de sus redes sociales para alertar sobre una estafa telefónica que intenta aprovecharse del miedo y la preocupación de las víctimas. Este fraude, conocido como la «estafa de la falsa urgencia hospitalaria», se basa en llamadas de supuestos familiares para tratar de conseguir dinero de forma rápida. Según explica la Policía en un vídeo difundido en redes sociales, todo empieza con una llamada desde un número oculto o desconocido.

Al otro lado del teléfono, un supuesto médico informa a la víctima de que un familiar cercano ha sufrido un accidente grave y se encuentra en estado crítico. Los estafadores intentan provocar una respuesta inmediata, evitando que la víctima tenga tiempo de pensar con calma. Para intensificar la angustia, incluso pueden poner audios con gritos o voces que simulan ser del supuesto familiar implicado en el accidente, pidiendo ayuda de forma desesperada.

‘Estafa de la falsa urgencia hospitalaria’

«Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por estafar a personas mayores mediante la técnica de la “urgencia hospitalaria”. Llamaba a sus víctimas y empleaba audios en los que se escuchaba a sus supuestos hijos llorar y pedir auxilio para evitar que tuvieran que amputarles miembros o incluso morir. Seleccionaba a personas en situaciones de vulnerabilidad y que se encontraban solas en sus domicilios, con edades comprendidas entre los 85 y más de 100 años. El hombre ha sido detenido como presunto autor de 13 delitos de estafa y la investigación policial se encuentra actualmente abierta ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas», informaba el Ministerio del Interior a mediados del mes de mayo.

La investigación policial comenzó a principios de este año, tras el conocimiento de una denuncia en la que una mujer había recibido una llamada desde un número oculto. En ella, un supuesto médico le informaba de que su hijo había sufrido un accidente grave y que necesitaba ayuda urgente para salvarle la vida.

Durante la conversación, los estafadores intercalaban audios en los que se escuchaba a un hombre llorando desesperadamente y pidiendo auxilio a su madre, llegando incluso a afirmar que se quitaría la vida si no se atendían las exigencias del falso médico. Más tarde, se le comunicaba a la víctima que su hijo estaba en quirófano y que necesitaba una intervención urgente con unos clavos de oro de alto valor, advirtiendo que, de no realizarse, podrían amputarle un miembro o incluso provocarle la muerte.

El falso médico también pedía a la víctima todos sus números de teléfono para mantener las líneas ocupadas y aislarla completamente de cualquier contacto con el exterior. Según las pesquisas policiales, cuando la mujer intentaba comunicarse con otros familiares para confirmar lo ocurrido, el estafador insistía en que no lo hiciera, alegando la extrema urgencia del supuesto caso. La llamada se prolongó durante más de una hora y media, tiempo en el que la víctima fue manipulada con diferentes tácticas de presión emocional.

Finalmente, los estafadores le indicaron que introdujera todo su dinero y joyas en bolsas de plástico y los arrojara por la ventana, donde un supuesto miembro del equipo médico los recogería para llevarlos directamente al hospital.

La investigación, que continúa abierta, permitió esclarecer trece hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de Madrid, concretamente en los distritos de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Usera-Villaverde, además de en la localidad de Torrejón de Ardoz, así como en las ciudades de Alicante y Murcia.

Desde la Policía Nacional se aconseja, para evitar ser víctima de este tipo de estafas, en las que se alega a la urgencia y emoción de las personas.

Sospechar de llamadas con número oculto y no facilitar ningún tipo de información personal.

Mantener la calma y no rendirse a los alegatos de urgencia, poniéndose en contacto con el familiar o persona conocida que pueda aportarnos información verídica.

Establecer una pregunta personal con sus familiares y conocidos, cuya respuesta solo sea conocida por ese grupo de personas.

En caso de ser víctima de cualquier delito, llamar inmediatamente al teléfono 091 o personarse en dependencia policial para denunciar los hechos.

¡Cuidado con la IA!

Esta estafa ha evolucionado en los últimos tiempos para ser más difícil de detectar. Los delincuentes ya no sólo utilizan llamadas con supuestos médicos, sino que incorporan técnicas más sofisticadas basadas en Inteligencia Artificial resultar más creíbles. En algunos casos, pueden reproducir voces de familiares mediante IA, lo que hace que la víctima crea que realmente está escuchando a un ser querido en peligro. Además, también llegan a clonar o suplantar números de teléfono, de manera que la llamada parece provenir de un contacto conocido. Todo esto aumenta la sensación de urgencia y desesperación. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma, no actuar bajo presión y verificar siempre la información a través de otros medios antes de realizar cualquier pago.