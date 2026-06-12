Mañana llega a Madrid el mercadillo más emblemático del continente y sólo se celebra pocas veces al año

Este fin de semana se celebra en la Comunidad de Madrid, entre trenes antiguos, uno de los mercadillos más emblemáticos de Europa: el Mercado de Motores. Se lleva celebrando durante más de una década, cada segundo fin de semana de cada mes, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, situado en el paseo de las Delicias.

La edición de este fin de semana es la última de la temporada. En él, los visitantes podrán encontrar en estas dos jornadas ropa original, decoración, accesorios, juguetes o regalos únicos entre los puestos de artesanos. Las firmas que participarán son Hammels Sunglasses, Martison, Dr.ueee (serigrafía), Bluetta Cookies, la mítica salsa brava de Docamar, la moda de Sawadee y Blowfish o las joyas de Diurna.

La entrada al Mercado de Motores es gratuita, aunque se necesita reservar plaza y es necesario presentar la entrada para acceder al recinto, el cual estará al aire libre. El horario del sábado es de 11 h a 22 h, mientras que el domingo cierra a las 21 h.

Más actividades durante el mercadillo

Además de los puestos de artesanía, se podrá asistir a distintas actividades y propuestas culturales como conciertos, talleres de arte abstracto o clases de baile. También habrá instalados puestos gastronómicos donde los asistentes podrán comprar y degustar productos (como el famoso de las clásicas catas de quesos de la Mueda) y camiones de comida para poder comer.

Para la próxima edición de este mercadillo, las personas tendrán que esperar hasta el fin de semana del 12 al 13 de septiembre, fecha en la que volverá tras el parón veraniego.

Los madrileños también podrán disfrutar este fin de semana de otras actividades, entre las que destacan las fiestas patronales de San Antonio de la Florida, donde conocer la tradición de los alfileres contra la soltería, el Festival ‘Ñam Ñam’ y el Festival Love The 90’s en Ifema.