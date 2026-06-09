De cara al verano, el Gobierno ya ha empezado la campaña para recaudar el voto de los más jóvenes. Así, Óscar Puente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya ha anunciado que se pone en marcha la cuarta edición del programa de descuento para jóvenes en el transporte público. Lo que más llama la atención es el dinero que se va a destinar, debido a que este año se van a invertir 130 millones de euros para que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen en autobús y tren con descuentos del 90% este verano.

De hecho, este año se ha incrementado la cuantía porque en 2025 fue de 120 millones, lo que supone este 2026, 10 millones más, en concreto, un 8,3% más de inversión.

De este programa se van a poder beneficiar todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, que podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

De hecho, el programa Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Además, incluye descuentos del 50% en tres casos: los títulos sencillos de Avant; para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete; y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe -con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas-.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven -se habilitará esta posibilidad «en los próximos días», señala el Ministerio en un comunicado-, con el DNI o NIE.

Descuentos en billetes de tren y autobús

Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores, explica.