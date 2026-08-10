Bertín Osborne reaparece tras su grave problema de salud y se arranca a cantar con Michael Bublé

Bertín Osborne ha vuelto a dejarse ver públicamente después de varias semanas alejado de los focos por sus problemas de salud. El cantante ha reaparecido en Marbella, con motivo de la Gala Starlite, en una esperada vuelta a la vida pública que llega después de haber atravesado una complicada neumonía que le obligó a guardar reposo y a reducir considerablemente su actividad profesional.

La imagen del artista en este evento supone una buena noticia después de la preocupación que generó su estado de salud durante las últimas semanas. Aunque Bertín todavía ha tenido que afrontar un proceso de recuperación, su presencia en esta cita demuestra que poco a poco vuelve a recuperar su actividad.

Hace apenas tres semanas, la situación era muy diferente. Susana Uribarri, representante del cantante, explicó en el programa Y ahora Sonsoles que Bertín se encontraba en reposo por prescripción médica y atravesaba un episodio especialmente complicado. «Está en cama, con bastante fiebre, y tiene una neumonía bastante aguda», aseguró entonces.

La representante explicó que el artista todavía no estaba preparado para retomar con normalidad sus compromisos profesionales. De hecho, Bertín había intentado cantar, pero los problemas respiratorios continuaban presentes.

«No se ha recuperado del todo. Intentó cantar el otro día y aún se ahogaba, tenía falta de aire y muchas flemas», contó Uribarri en aquella intervención televisiva. Aunque el cantante hizo el esfuerzo de acudir a una cita con amigos, su entorno consideraba que todavía no estaba en condiciones de volver a subirse a un escenario al máximo nivel. «Hizo lo que pudo y porque era una cita con amigos, pero no se ve preparado para subirse al escenario al nivel que su público merece», explicaba su representante.

Bertín vuelve al escenario

Ahora, tres semanas después de aquellas declaraciones, Bertín Osborne ha reaparecido públicamente en Marbella. El cantante ha participado en la Gala Starlite, una de las grandes citas solidarias del verano, recuperando así parte del protagonismo que había tenido que dejar aparcado durante su enfermedad.

La reaparición tiene además un significado especial porque Bertín no se ha limitado a acudir como invitado. El artista ha vuelto a ejercer de anfitrión de la gala junto a Sandra García-Sanjuán y ha compartido protagonismo con algunas de las personalidades que acudieron a esta celebración.

Durante la noche, además, la música volvió a ocupar un lugar destacado. Bertín Osborne se animó a cantar y protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada al rendir homenaje a Michael Bublé, que acudió al evento acompañado por su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato.

El cantante interpretó Fly Me to the Moon, antes de que la noche derivara en un inesperado momento musical junto a Bublé. La actuación permitió comprobar que Bertín vuelve poco a poco a recuperar su faceta artística después de las semanas complicadas que ha atravesado.

Su regreso llega, por tanto, después de un periodo especialmente delicado. Las palabras de Susana Uribarri de hace tres semanas permiten poner en contexto la evolución del artista, que entonces permanecía en cama, con fiebre y afectado por una neumonía aguda, mientras que ahora ha podido volver a una de sus citas públicas más importantes.

Bertín recupera así progresivamente su agenda y vuelve a ponerse delante de los focos. Una reaparición que supone un paso adelante tras una enfermedad que le obligó a frenar su actividad y que preocupó especialmente a su entorno y a sus seguidores.