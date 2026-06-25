Bertín Osborne reaparece tras su enfermedad y muestra su lado más protector con Gabriela Guillén: «Está hecha polvo»

Después de varias semanas alejado de la vida pública debido a un importante problema de salud, Bertín Osborne ha reaparecido ante los medios con una imagen recuperada y un mensaje de optimismo. El cantante y presentador acudió a la II Edición de los Beef Awards, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, donde recibió un reconocimiento para la Fundación Kike Osborne. Allí aprovechó para hablar abiertamente sobre el complicado episodio que ha atravesado y cómo se encuentra actualmente.

Osborne sufrió una neumonía que le obligó a cancelar varios compromisos profesionales y a guardar reposo durante un tiempo. Aunque ya se encuentra mucho mejor, reconoció que el proceso no ha sido sencillo. «Estoy bien, ya me he recuperado. Físicamente me he recuperado ya, gracias a Dios. Pero lo he pasado fatal», confesó. No obstante, el artista explicó que todavía no se ha recuperado completamente en algunos aspectos, especialmente en lo referente a su voz, una herramienta fundamental para su carrera musical. «Aún me queda por recuperar totalmente la voz», señaló, pese a que ya piensa en retomar poco a poco su actividad profesional. Según explicó, tiene previsto ofrecer algunos conciertos de pequeño formato durante los próximos meses, mientras se prepara para afrontar una gira más importante que comenzará en octubre.

Durante su intervención, Bertín también reflexionó sobre la situación sanitaria actual y comentó que conoce a muchas personas que han atravesado problemas similares. Incluso hizo referencia a las posibles secuelas derivadas de la pandemia y sus efectos a largo plazo, una cuestión que, según él, todavía genera numerosas incógnitas.

Más allá de la salud, otro de los temas que marcó su reaparición fue el ámbito familiar. El cantante atraviesa un momento especialmente feliz tras conocerse que su hija Claudia Osborne está embarazada de su tercer hijo. La noticia supone una gran alegría para toda la familia y convertirá nuevamente a Bertín en abuelo. Aunque en esta ocasión no profundizó demasiado en los detalles del embarazo, sí dejó entrever la ilusión que siente por esta nueva incorporación a la familia. Además, Bertín sorprendió al dedicar unas palabras de admiración y apoyo a Gabriela Guillén, madre de su hijo David. Tras meses de polémicas y tensiones mediáticas, el presentador mostró una actitud cercana y conciliadora hacia ella. La describió como una mujer «trabajadora, discreta y luchadora», destacando el esfuerzo que realiza para sacar adelante sus proyectos personales y profesionales.

En concreto, se refirió al complicado momento empresarial que atraviesa Gabriela después de que una antigua socia abandonara un proyecto común mientras ella participaba en el programa Supervivientes. Según explicó, la situación la ha afectado profundamente. «Está hecha polvo porque la han dejado colgada de la brocha», afirmó. Por ello, aseguró que intentará ayudarla en todo lo que esté en su mano para que pueda superar este revés y seguir adelante con sus iniciativas.

Otro aspecto que quiso destacar fue el deseo de reunir a toda su familia. Bertín reconoció que organizar un encuentro con todos sus hijos no resulta sencillo debido a los constantes viajes y compromisos profesionales de cada uno. «Yo no paro de moverme, mis hijas igual. Es muy complicado juntarlos a todos», admitió. Sin embargo, aseguró que seguirá intentándolo porque considera muy importante mantener la unión familiar.

En cuanto a futuros proyectos televisivos, también fue preguntado por la posible serie basada en la vida de Rocío Jurado. Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal para que participe en la producción, algunos consideran que nadie mejor que él para interpretarse a sí mismo, dado el vínculo que mantuvo con la artista y los momentos profesionales que compartieron. Bertín recordó que estuvo junto a Rocío Jurado en una de sus últimas grabaciones para televisión antes de viajar a Houston para someterse a tratamiento médico.