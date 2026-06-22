El dardo de Gabriela Guillén a Claudia, la hija pequeña de Bertín Osborne: «No es mi familia»

Gabriela Guillén atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La ex de Bertín Osborne ha destapado que su socia, también madrina de su hijo, le estafó durante su estancia en Supervivientes. En su regreso a España, la de Paraguay se encontró con que su negocio ya no existía, dejándole una deuda de 60.000 euros. En su última intervención ante las cámaras, además de hablar de este drama, la empresaria se ha pronunciado sobre el tercer embarazo de Claudia Osborne.

Gabriela Guillén destapa que no conoce a Claudia Osborne

La relación de Gabriela Guillén con Bertín Osborne y su entorno no ha sido nada fácil. El embarazo de la paraguaya del artista supuso un cisma en el entorno del cantante, que no esperaba que se convirtiera en padre de nuevo. Desde entonces, las hijas del empresario han tratado de mantenerse al margen de su historia, aunque en ocasiones no les ha quedado más remedio que pronunciarse, sobre todo Eugenia y Alejandra Osborne, que sí que han salido en defensa de su progenitor cuando la situación se encontraba en su punto más tenso.

Quien sí ha mantenido el silencio sobre la última relación pública de su padre ha sido Claudia Osborne, la pequeña del clan y la menos conocida. La coach ha sabido mantenerse al margen siempre de las polémicas familiares para centrarse en su carrera como coach y también en su proyecto de vida con José Entrecanales, con el que será madre de nuevo.

Sobre ello se ha pronunciado Gabriela Guillén, que actualmente mantiene una relación cordial con Bertín Osborne. «Ah, sí, sí, sí. Bueno, me alegro por ella —refiriéndose a Claudia Osborne— y que le salga todo bien». Sin embargo, la respuesta de la exconcursante de Supervivientes no ha terminado ahí.

La de Paraguay ha deslizado que no la conoce personalmente, pese a ser la madre de su hermano pequeño. Además, ha sido contundente sobre el papel de la benjamina del clan Osborne: «No es parte de mi familia. Pero yo me alegro siempre; una vida siempre es una bendición. Me alegro y enhorabuena».

Su actual relación con Bertín Osborne

Aunque no mantiene una relación estrecha con las hijas del cantante, afortunadamente con Bertín sí que ha conseguido acercar posturas pese a su litigio. «Bertín y yo estamos bien. Hablamos de vez en cuando, pero él está con sus temas también de salud», ha comenzado diciendo. De hecho, se ha atrevido a hablar sobre el estado de salud del padre de su hijo: «Está un poco fastidiadillo, pero bueno, bien. Con lo que respecta a nosotros, bien». Finalmente, ha desvelado que, entre sus planes este verano, está en su mente el pasar unos días en familia con el artista en su finca de Sevilla: «Seguramente que le iremos a ver».