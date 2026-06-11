Bertín Osborne se convierte otra vez en abuelo: su hija Claudia espera su tercer hijo

Claudia Osborne y José Entrecanales se encuentran esperando a su tercer hijo en común. Así lo ha comunicado ella a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha confesado que, después de «un año muy duro, tienen la grandísima suerte de poder anunciar que van a ser padres de nuevo». «Es la primera vez que hemos podido vivir en la intimidad todo el primer trimestre. Y no sabéis cuánto necesitábamos hacerlo así esta vez. Y así poder ahora, con toda la alegría y paz del mundo, contároslo», señalaba sin entrar en detalles de esta época difícil por la que han atravesado.

Junto a estas emotivas palabras, Claudia compartía con sus seguidores un vídeo de una ecografía, así como también desvelaba el nombre y el sexo del bebé. «Deseando conocerte, Joselito», escribía. Unas palabras que han dejado al descubierto que es un niño y que, además, siguiendo la tradición familiar, tendrá el mismo nombre que su padre, su abuelo y su bisabuelo. Viene del hebreo y significa «Dios añadirá» o «Dios proveerá».

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Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena, tanto de parte de sus seguidores como de algún que otro rostro conocido que mantiene una excelente relación con la pareja, como es el caso de Sandra Gago, Sassa de Osma, Cari Lapique o Carola Baleztena, entre otros. «Enhorabuena, preciosa», «Qué ganas de conocerte, Joselito», «Muchísimas felicidades», «Espero que estés bien y que salga todo bien», «¡Qué alegría!», «Nunca entro tan temprano a Instagram y llegar y ver tu publicación me ha emocionado», expresaban.

Entre todas estas felicitaciones destaca la ausencia de la de Bertín Osborne, quien todavía, al menos de manera pública, no se ha pronunciado sobre la llegada de su nuevo nieto. Su hija Alejandra es madre de tres hijos, al igual que Eugenia. Claudia hasta ahora, solo tenía a Micaela y Violeta, pero este 2026 ha decidido seguir el paso de sus hermanas y convertir su familia en numerosa. Es por ello por lo que el nacimiento del apodado ya cariñosamente como Joselito otorgará por novena vez al presentador de Mi casa es la tuya el título de abuelo.

Por otro lado, el tercer embarazo de Claudia Osborne pondrá el broche de oro a su matrimonio con José Entrecanales. En 2021 celebraron su boda en Jerez de la Frontera y, desde entonces, no se han vuelto a separar, así como también han preferido mantener su relación bajo los hilos más herméticos. De hecho, son pocos los datos que se conocen sobre la vida personal de Entrecanales, quien siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de ser el yerno de Bertín Osborne.