Rosa Benito sentencia la docuserie de Rocío Jurado, de la que ha sido excluída: «Iba a decir una cosa, pero me callo»

Rocío Jurado está más presente que nunca. Dos décadas después de su fallecimiento, el legado de La más grande está más vivo que nunca y prueba de ello es que, coincidiendo con el 20º aniversario de su muerte, la intérprete de Ese Hombre regresará a la pequeña pantalla de la mano de una biopic y de un documental. Sin embargo, y pese a ser un homenaje cargado de emoción y mucho significado, estas dos proyecciones no están exentas de polémica. ¿El motivo? La ausencia y la falta de implicación de parte de su familia en ellas –a excepción de Rocío Carrasco, que, al menos, sí que ha estado muy pendiente del documental–.

Rosa Benito opina sobre el documental de Rocío Jurado

Lo que podría ser un homenaje sin precedentes a Rocío Jurado se ha convertido en una pesadilla para parte de su familia. Desde que falleciera la artista, se produjo un cisma en el clan que lo dividió en dos bandos: el de Rocío Carrasco, primogénita de la cantante, y el resto de los Mohedano.

De hecho, mientras que Rocío Carrasco, al menos, está inmersa en el documental sobre la vida de su madre, no ha sido este el caso del resto de sus familiares, que incluso han considerado tomar medidas legales. «Que cada uno haga lo que considere. Me da un poquito de cosilla. Sobre todo, hacer una serie documental de la enfermedad de una madre y no contar con el resto. Una cosa es heredera universal y otra es que parezca la única hija. Como dije el otro día, yo lo hice por un procedimiento legal. Y así es como lo voy a hacer. De repente, por arte de magia, tiempo después de haberle exigido ese diario y que ella dijera ante una jueza que no había ningún diario secreto, ahora que diga que aparece… Eso que se lo explique a la jueza», dijo Gloria Camila al enterarse de que los diarios de Rocío Jurado saldrán a la luz, así como un material inédito que está a punto de ver la luz.

«Unas cartas de puño y letra que habrían sido entregadas de madre a hija y que ahora sería el momento perfecto para compartir con los seguidores de la cantante a través del documental», adelantaron desde Telecinco.

Además de Gloria Camila, quien también se ha pronunciado en las últimas horas ha sido Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano y, por ende, excuñada de Rocío Jurado. Sabido es que la extertuliana de Sálvame mantenía una relación muy estrecha con la artista, con la que intercambió muchas confidencias.

Por ello, Benito se ha mostrado muy indignada al conocer su no participación en los homenajes audiovisuales: «Ay de verdad. Perdona ¿eh? Que no te voy a contestar, de verdad, tengo muchas cosas que hacer. ¿Con el calor que hace, qué hacéis en la calle? Cómo se nota que no hay noticias… Cómo se nota que no hay noticias, qué aburrimiento, hijo. Quiero decir una cosa, pero me callo».