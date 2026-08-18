El cambio de condiciones laborales que amenaza a parte de las tripulaciones de Baleària ya empieza a quedar negro sobre blanco. OKDIARIO ha tenido acceso a varios de los contratos utilizados para personal de hostelería de un buque cuyo armador es Baleària Eurolíneas Marítimas y que muestra un fuerte deterioro de las condiciones: 1.450 euros brutos mensuales por todos los conceptos, un salario base de 687 euros y hasta 104 horas extraordinarias mensuales incluidas dentro de esa remuneración.

El documento supone una muestra de las condiciones que pueden encontrar los trabajadores bajo el nuevo esquema laboral ligado a buques con bandera extranjera. En este caso, el contrato corresponde a un auxiliar de hostelería destinado en un barco de Baleària con bandera de Chipre, aunque formalmente el empleador que figura en el documento es Pacific Crewing Management, una compañía con domicilio en Panamá. El propio anexo contractual identifica expresamente a Baleària Eurolíneas Marítimas como armador del buque.

El contrato, además, no es indefinido: establece un periodo de empleo de tres meses, con un margen de un mes adicional o inferior por necesidades operativas. Es decir, la compañía puede extender o reducir el periodo inicialmente previsto dentro de ese intervalo.

Un salario base de 687 euros

La parte más llamativa se encuentra en la estructura salarial. El documento fija para un auxiliar de hostelería un salario base mensual de 687 euros. A esa cantidad se añaden 468 euros correspondientes a horas extraordinarias, 160 euros en concepto de vacaciones, 100 euros para beneficios sociales y cotizaciones y un bonus adicional de 35 euros.

La suma de todos esos conceptos deja el salario bruto total en 1.450 euros mensuales. No se trata, por tanto, de 1.450 euros de salario más complementos, horas extraordinarias o vacaciones. Todo está incluido dentro de esa cifra. La escala salarial incorporada como anexo al contrato confirma exactamente el mismo desglose.

Especialmente relevante resulta el capítulo de las horas extraordinarias. El contrato establece una jornada básica de 44 horas semanales, pero incorpora además una bolsa garantizada de 104 horas extraordinarias al mes, retribuida con esos 468 euros.

Eso equivale a un precio de 4,5 euros por cada hora extraordinaria incluida en el contrato. Sólo cuando se superan las 104 horas extraordinarias mensuales se comienza a abonar una cantidad adicional, igualmente fijada en 4,5 euros por hora en el contrato individual.

La magnitud de esa bolsa resulta especialmente significativa: 104 horas extraordinarias mensuales equivalen, como promedio, a aproximadamente 24 horas adicionales cada semana. Sumadas a las 44 horas ordinarias recogidas en el acuerdo, el volumen contractual potencial se aproxima a 68 horas semanales cuando se realizan íntegramente las horas extraordinarias garantizadas.

Además, determinadas horas ni siquiera computan como extraordinarias. El acuerdo establece que los trabajos adicionales realizados ante emergencias que afecten a la seguridad inmediata del barco, pasajeros, tripulación o carga, así como determinados ejercicios de seguridad o tareas de auxilio a otros buques o personas en peligro, no generan pago de horas extraordinarias.

Las vacaciones, incluidas en los 1.450

El contrato incorpora otro elemento relevante. Los 160 euros correspondientes a vacaciones están ya incluidos en el salario bruto mensual de 1.450 euros. El acuerdo general especifica además que ese concepto forma parte integrante de la remuneración y que no se abona cuando el trabajador regresa a casa.

Pero uno de los puntos más controvertidos aparece en el tratamiento de la protección social. El contrato reserva 100 euros mensuales para el apartado denominado contribución social o fondo de pensiones. Sin embargo, el acuerdo especifica que corresponde al propio trabajador atender sus obligaciones personales de impuestos, Seguridad Social o responsabilidades equivalentes en la jurisdicción en la que procedan.

El texto llega a señalar que la compañía no es responsable si el marino no cumple con esos pagos y especifica que no existe pensión ni seguro de vida incluidos o cubiertos por el contrato más allá de la aportación contemplada en el citado concepto de beneficios sociales.

Por tanto, el documento no sólo muestra una reducción del coste salarial mediante una remuneración global de 1.450 euros, sino una estructura en la que horas extraordinarias, vacaciones y la cantidad destinada a protección social aparecen empaquetadas dentro de ese importe.

Contrato panameño y bandera chipriota

El entramado contractual constituye otro de los grandes cambios. El trabajador no aparece contratado directamente por Baleària. Como empleador figura Pacific Crewing Management, con domicilio en Panamá, mientras que el buque navega bajo bandera chipriota.

Sin embargo, el propio contrato despeja cualquier duda sobre la vinculación con la naviera española. En el anexo destinado al cumplimiento del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 aparece expresamente Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. como armador del barco, con su domicilio en Denia (Alicante).

La documentación permite así poner cifras concretas al deterioro de condiciones que preocupa a las tripulaciones ante los cambios de bandera y de modelo laboral. Para un auxiliar de hostelería, la nueva realidad contractual puede traducirse en 687 euros de salario base, una remuneración total de 1.450 euros que ya incluye vacaciones y 104 horas extraordinarias, contratos de apenas tres meses y una relación laboral articulada mediante una empresa panameña y sometida a la legislación de la bandera del buque.