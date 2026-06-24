Baleària aprovecha el cambio de bandera para «esquivar los convenios españoles y abaratar costes laborales»

La integración de Armas Trasmediterránea en Baleària amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos laborales del sector marítimo español. La plantilla de la naviera canaria vive con creciente inquietud los movimientos de la compañía presidida por Adolfo Utor, ante el temor de que el grupo aproveche el cambio de bandera de parte de la flota para sustituir las condiciones laborales españolas por otras mucho más baratas y menos garantistas.

El malestar entre los trabajadores es especialmente intenso en Canarias, donde el próximo vencimiento del convenio en 2027 ha disparado las alarmas. Los empleados temen que, una vez finalice el actual marco pactado, Baleària impulse una profunda reestructuración de las condiciones laborales o incluso recurra a despidos para sustituir personal por trabajadores contratados bajo regímenes laborales extranjeros más económicos. «Ya lo ha hecho», afirman las fuentes a OKDIARIO, «con los capitanes de muchos barcos a los que han sustituido».

La preocupación no surge de la nada. El conflicto gira en torno a una práctica cada vez más habitual en el transporte marítimo internacional: el cambio de bandera de los buques. Mediante este sistema, los barcos dejan de estar registrados en España para hacerlo en otros países con legislaciones laborales y fiscales más flexibles, lo que permite a las compañías reducir costes operativos.

Temor a perder las condiciones españolas

Los representantes de los trabajadores consideran que esta estrategia supone una amenaza directa para los derechos laborales consolidados durante décadas en el sector marítimo español. Según denuncian, «la aplicación de convenios y normativas vinculadas a países con menores exigencias salariales permitiría a la compañía reducir significativamente sus costes de personal».

El problema adquiere una dimensión especial en Armas, una empresa históricamente vinculada a Canarias y que durante años ha sido uno de los principales empleadores del sector naval en el archipiélago.

Las fuentes consultadas explican que «la inquietud se concentra especialmente en lo que pueda ocurrir a partir del próximo año, cuando expiren determinados compromisos laborales actualmente vigentes». En ese momento, temen que la compañía tenga vía libre para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo o iniciar procesos de sustitución de plantilla. «A quienes quieren echar antes», dicen varios trabajadores, «les ponen a hacer las rutas de Marruecos una y otra vez». Esa es la sensación que tienen con su empleo.

Los sindicatos vienen advirtiendo desde hace meses de que el cambio de bandera no responde únicamente a cuestiones operativas o de competitividad internacional, sino que tiene un claro componente de reducción de costes laborales.

Un conflicto con impacto en Canarias

La compra de Armas por parte de Baleària fue presentada como una operación destinada a reforzar las conexiones marítimas y consolidar un gran operador nacional. Sin embargo, la integración está generando una creciente tensión entre los trabajadores, que consideran que la operación puede acabar traduciéndose en una pérdida de empleo de calidad en Canarias.

La preocupación se extiende además por el efecto que este tipo de decisiones puede tener sobre el conjunto del sector. Los representantes laborales alertan de que, si se generaliza el uso de banderas de conveniencia para aplicar condiciones laborales más laxas, se acelerará el deterioro de las condiciones de trabajo de los marinos españoles.

Mientras tanto, la plantilla permanece a la espera de conocer cuáles serán los planes definitivos de Baleària una vez finalicen los acuerdos actualmente en vigor.