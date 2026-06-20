Baleària será la naviera que llenará cada día sus bodegas de basuras para llevarlas de Ibiza a Mallorca

La compañía naviera Baleària iniciará en breve los traslados de la basura que ya no puede reciclar Ibiza hasta el puerto de Palma de Mallorca. Un compromiso a tres bandas entre los Consells insulares de ambas islas y el Govern llenará de cartuchos de basura las bodegas del buque que Baleària destinará a este cometido. OKBALEARES ha podido saber de fuentes conocedoras de los detalles de la operación que saldrá desde Ibiza un barco cada día de lunes a viernes durante los dos próximos años.

30.000 toneladas de residuos no reciclables aguardan en el sobreexplotado vertedero ibicenco de Ca na Putxa para ser trasladados a la planta de TIRME en Son Reus para unirse a las basuras mallorquinas que se tratan desde hace años en Son Reus.

OKBALEARES conoce la logística. La basura no reciclable será introducida en cartuchos que se cargarán en camiones que se embarcarán en un barco de Baleària cada día. Saldrán del puerto de Ibiza con destino al puerto de Palma. Allí, los mismos camiones cargados de basura se dirigirán a Son Reus.

Baleària destinará a esta operación un sólo buque. Será una nave ‘dedicada’; esto quiere decir que no fletará ninguna nave que esté haciendo ahora otras funciones con pasajeros. Eso sí, el contrato por el que Baleària prestará el servicio permite a la naviera comercializar tanto la parte de la bodega que no ocupen los camiones de basura como una posible carga de pasajeros.

El Consell de Ibiza y la empresa concesionaria han reactivado esta semana el plan que manejaban para iniciar el traslado de las basuras de Ibiza a Mallorca la próxima semana, sin descartar hacerlo ya a partir del próximo lunes.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) GIREF ha realizado con éxito las pruebas piloto para el primer traslado del excedente de basuras de Ibiza a la central de Son Reus, en Mallorca. Una vez realizadas estas pruebas piloto, y según ha podido conocer OKBALEARES, el primer envío se realizará de forma inminente. No se descarta que el convenio entre los dos Consells insulares se firme finalmente la semana que arranca el 22 de junio.

El Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Ibiza aprobó el pasado 5 de junio el contrato para el traslado a Mallorca de las basuras excedentes del vertedero ibicenco de Ca na Putxa al grupo de empresas GIREF, la misma UTE que se encarga del vertedero y gestión de los residuos que ya no caben en Ibiza.

La Plataforma de Contratación ya informa del importe de este contrato: 2.727.018,17 euros sin contar con el IVA. Es una contratación que no lleva asociados fondos de la Unión Europea.

A partir de esta publicación, la UTE apenas necesita muy poco tiempo para llevar a cabo el traslado. OKBALEARES ha podido saber que estos días ya se ha realizado la prueba piloto y el resultado ha sido exitoso, por lo que las fuentes conocedoras de la operación que ha consultado este periódico anuncian un primer envío «de forma inminente, es cuestión de muy pocos días».

Las mismas fuentes detallan que la basura orgánica de Ca na Putxa se separará en Ibiza, se introducirá en unos cartuchos ya tratada y se cargará en camiones. Los camiones con la carga embarcarán en un buque que los desembarcará en Mallorca. Una vez en la isla, el convoy avanzará hasta la central de Son Reus, donde Tirme procederá a la incineración.