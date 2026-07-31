La periodista ibicenca Maite Morro se estrena como presentadora del magazín Ara Anam de IB3

La periodista ibicenca Maite Morro afronta este verano un nuevo reto profesional al incorporarse a la pequeña pantalla como presentadora del magazín matinal Ara Anam de IB3 Televisió. La comunicadora será la encargada de conducir el espacio durante las vacaciones de la presentadora habitual, Magdalena Serra, convirtiéndose en uno de los rostros de las mañanas de la televisión autonómica balear durante los próximos meses.

Aunque será su estreno como conductora del programa, Maite Morro conoce perfectamente el formato y la dinámica de Ara Anam. En etapas anteriores formó parte de su equipo como reportera de IB3, cubriendo la actualidad desde la calle y participando en la elaboración de los contenidos del magazín. Su trayectoria profesional también ha estado estrechamente ligada a los medios públicos de Baleares, ya que ha trabajado en IB3 Ràdio y fue durante un tiempo una de las caras de los servicios informativos de TEF (Televisió d’Eivissa i Formentera), donde consolidó su experiencia como periodista televisiva.

Su incorporación supone una apuesta por el talento joven formado dentro de la propia cadena y por profesionales con un profundo conocimiento de la realidad balear. Con un estilo cercano y dinámico, Maite Morro aportará una imagen renovada a las mañanas de IB3 durante el periodo estival, manteniendo la línea informativa y de servicio público que caracteriza al programa.

La llegada de Morro coincide, además, con uno de los mejores momentos de Ara Anam. Desde el inicio de la actual temporada, el magazín de IB3 ha experimentado un importante crecimiento de audiencia gracias a una estrategia basada en reforzar la información de proximidad, dar mayor protagonismo a la actualidad de las cuatro islas y ofrecer contenidos de utilidad para los ciudadanos.

El programa ha sabido conectar con los espectadores mediante una combinación equilibrada de información, entrevistas, reportajes y conexiones en directo, consolidándose como una de las propuestas más competitivas de la programación diaria de IB3 Televisió. Los últimos datos de audiencia sitúan al espacio por encima de la media de la cadena, confirmando el acierto de una fórmula que prioriza la cercanía y el servicio público.

Esta evolución ha ido acompañada de un refuerzo del equipo de redacción, con nuevas incorporaciones que han permitido ampliar la cobertura informativa y especializar áreas como sucesos, tribunales y actualidad local. Una línea estratégica impulsada por la dirección de la radiotelevisión pública balear con el objetivo de seguir acercando la información a los ciudadanos y reforzar el papel de IB3 como medio de referencia en las Islas Baleares.

Con este nuevo desafío profesional, Maite Morro suma un nuevo capítulo a una trayectoria ligada al periodismo audiovisual balear y afronta la oportunidad de consolidarse como uno de los nuevos rostros de la televisión autonómica. Su debut al frente de Ara Anam representa, además, una muestra de la apuesta de IB3 por promocionar el talento de la casa y dar visibilidad a profesionales que conocen de primera mano la actualidad y la realidad de las Islas Baleares.