Detenido un joven de 18 años acusado de agredir sexualmente a una chica a bordo de un crucero entre Barcelona y Mallorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 18 años como presunto autor de una agresión sexual denunciada por una chica de su misma edad, con la que había coincidido durante un crucero entre Barcelona y Mallorca. La investigación permanece abierta y las versiones ofrecidas por ambas partes son completamente contradictorias, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar qué ocurrió realmente.

Los hechos tuvieron lugar hace apenas unos días a bordo del barco, donde viajaban numerosos jóvenes españoles de entre 18 y 20 años disfrutando de sus vacaciones. Según las primeras informaciones, un grupo de chicos y chicas se conoció durante la noche en la discoteca del crucero, uno de los espacios de ocio más concurridos del buque.

Durante la velada, la joven y el ahora detenido comenzaron a hablar y a compartir la noche junto al resto del grupo. En un momento determinado, ambos se dirigieron al camarote del joven, donde mantuvieron relaciones sexuales. Es precisamente a partir de ese instante cuando las versiones difieren por completo.

El joven sostiene que las relaciones fueron consentidas y niega haber cometido cualquier tipo de delito. Sin embargo, la denunciante asegura posteriormente que nunca prestó su consentimiento para mantener esas relaciones, motivo por el que decidió denunciar los hechos.

Según ha trascendido, a la mañana siguiente la joven explicó lo ocurrido a una amiga. Durante esa conversación, la amiga le recriminó haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo, por lo que ambas acudieron a una farmacia para solicitar la píldora del día después.

Fue durante esa visita cuando, siempre según el relato recogido en la denuncia, la farmacéutica les explicó los riesgos que supone mantener relaciones sexuales sin protección, tanto por un posible embarazo como por la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

Tras esa conversación, la joven manifestó que las relaciones mantenidas la noche anterior no habían sido consentidas y decidió acudir a dependencias de la Policía Nacional para presentar una denuncia por agresión sexual. Una vez recibida la denuncia, los agentes activaron el protocolo previsto para este tipo de delitos. Tras localizar al presunto implicado, la Policía Nacional se desplazó hasta el crucero, donde procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Después de ser arrestado, el joven prestó declaración ante los investigadores y reiteró que el encuentro fue completamente voluntario y consentido por ambas partes, rechazando las acusaciones formuladas contra él.

La investigación se encuentra en una fase inicial y los agentes trabajan para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos. Entre las diligencias previstas figura el análisis de las cámaras de seguridad del crucero, que podrían resultar determinantes para conocer los movimientos de ambos jóvenes antes y después del encuentro. Asimismo, los investigadores tomarán declaración a los amigos que compartieron la noche con ellos y a cualquier testigo que pueda aportar información relevante.

Además, se recopilarán todos los informes periciales, declaraciones y pruebas disponibles para incorporarlas al procedimiento judicial. Por el momento, el procedimiento continúa bajo investigación y no existe una resolución judicial sobre el fondo del asunto. La presunción de inocencia del detenido permanece intacta mientras no exista una sentencia firme.

Será el juzgado competente quien, una vez analizadas todas las pruebas, las declaraciones de las partes, las imágenes de seguridad y el resto de diligencias practicadas, determine si existió o no una agresión sexual y, en su caso, las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.