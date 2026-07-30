La Comunidad de Madrid pone en venta el ático de la polémica para financiar la reconstrucción tras los incendios

Planifica Madrid, la empresa pública encargada de gestionar el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles de la Comunidad de Madrid, entre ellos el ático recién comprado en el Paseo del General Martínez Campos, adquirido para ubicar oficinas mientras duraban las obras de la Real Casa de Correos. El objetivo de la operación es ampliar el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio que arrasó la zona.

Son 5 los inmuebles puestos a la venta y se encuentran en la Gran Vía de Madrid y en el Paseo del General Martínez Campos, dos de las zonas más cotizadas del mercado inmobiliario de la capital. Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid, la operación reportará unos ingresos de 20 millones de euros, que se sumarán a los fondos ya comprometidos para la recuperación de la comarca afectada por el fuego.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado la restauración de la Sierra Oeste como una «prioridad» para el Gobierno regional, y ha sido precisamente esa urgencia la que ha llevado al Ejecutivo autonómico a optar por la venta de estas propiedades para reforzar la financiación de la reconstrucción.

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles un paquete de actuaciones valorado en cerca de 100 millones de euros dirigidas a recuperar la Sierra Oeste. Las medidas incluyen facilidades para el acceso a la vivienda, apoyo psicosocial para los vecinos afectados, la reparación de infraestructuras dañadas por las llamas y bonificaciones fiscales. El plan contempla también ayudas específicas para autónomos, comerciantes, agricultores y ganaderos de la zona, además de un programa para recuperar el patrimonio natural calcinado por el incendio.

La operación de venta de inmuebles no afecta a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que continuará este verano con las obras de rehabilitación planificadas. Los trabajos, que comenzaron en 2025, se centrarán en este periodo en los patios y en la segunda planta del edificio, con el objetivo de mantener en las mejores condiciones posibles un inmueble de más de 250 años de antigüedad y declarado Bien de Interés Cultural.

Mientras se prolonguen estas obras, la Comunidad de Madrid ha anunciado que continuará buscando dentro de su propio patrimonio inmobiliario espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar de forma temporal la actividad institucional que se desarrolla en la Real Casa de Correos.