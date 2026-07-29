La Comunidad de Madrid invertirá 20 millones en reconstruir los 17 municipios afectados por los incendios

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles, en Consejo de Gobierno extraordinario, la movilización de 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional (PIR) para acometer actuaciones urgentes en los 17 municipios de la Sierra Oeste calcinados por el incendio forestal, una zona en la que residen más de 56.000 vecinos.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que esta partida forma parte de un paquete de medidas más amplio, tanto inmediatas como a medio y largo plazo, diseñado para la reconstrucción integral de la comarca.

Con estos 20 millones, el Ejecutivo autonómico acometerá los primeros trabajos de limpieza de las zonas quemadas, así como la reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las llamas. El objetivo prioritario, según ha trasladado el Gobierno regional, es restablecer los servicios básicos en los municipios afectados con la mayor celeridad posible.

La iniciativa se activará con carácter urgente y la Comunidad trabajará de forma coordinada con los ayuntamientos de la zona para identificar cuáles son las actuaciones prioritarias en cada localidad y agilizar así la ejecución de las inversiones, con el fin de que estos pueblos recuperen la normalidad cuanto antes.

Las localidades que se beneficiarán de estos fondos son Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial —por la evacuación de la pedanía de Peralejo—, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.

Parte de un plan integral para la Sierra Oeste

Esta dotación económica no llega sola. El mismo Consejo de Gobierno extraordinario ha aprobado un extenso paquete de medidas que abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana en la comarca. Entre ellas, 30 millones de euros para ayudas urgentes de vivienda, con realojo temporal, prestaciones de hasta el 100% del alquiler durante 12 meses y subvenciones para reparar los inmuebles dañados. También se han activado 10 millones adicionales para reforzar la atención a familias con necesidades especiales, mayores en soledad y residentes de los 17 centros sociosanitarios evacuados.

En el terreno económico, el Gobierno regional ha anunciado más de 15,2 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos del comercio, los servicios y la industria, además de una línea específica de 1 millón de euros para la recuperación digital de los negocios afectados, con hasta 10.000 euros por autónomo o pequeña empresa.

La Comunidad de Madrid también ha aprobado un Plan de Recuperación del Paisaje para restaurar las cerca de 27.000 hectáreas calcinadas, con la creación de infraestructuras de defensa como viñedos y pastizales, además de un dispositivo sanitario específico centrado en el apoyo psicológico a vecinos y equipos de emergencia.

Medidas complementarias

A todo ello se suman otras actuaciones aprobadas en la misma sesión: la agilización de la gestión de residuos derivados de los incendios, la bonificación del 80% en la tarifa variable del agua de Canal de Isabel II durante un año, la recuperación de 200 kilómetros de carreteras dañadas, la puesta en marcha de un servicio de vehículos compartidos a partir del 3 de agosto, la habilitación de los Puntos de Ayuda Tras el Incendio (PATI) en cada localidad y una ampliación automática de 10 días hábiles en los plazos de todos los procedimientos administrativos afectados por la emergencia.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que este conjunto de medidas, del que los 20 millones del Fondo de Reserva del PIR son una pieza central, busca ofrecer una respuesta coordinada y ágil a la magnitud de los daños provocados por el incendio, uno de los más graves sufridos por la región en las últimas décadas.