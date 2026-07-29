La lucha contrarreloj para hacer frente al fuego que ha arrasado miles de hectáreas en Madrid y Ávila antes de que llegara hoy la cuarta ola de calor del verano ha obtenido sus frutos. Por fin podemos hablar de buenas noticias: la intensa labor de los bomberos y la bajada de temperaturas durante la noche han conseguido frenar el avance de las llamas y los incendios están a punto de ser perimetrados.

Aunque todavía no podemos decir que están 100% controlados, la contención de los incendios en Madrid y Ávila es casi una realidad, ya que no se han producido nuevas reproducciones. En concreto, la Delegación del Gobierno en Madrid ha asegurado que la climatología de esta noche ha «contribuido al control definitivo del incendio», pero pide «ser cautos» dada la magnitud del incendio y el inicio de una nueva ola de calor.

Este miércoles vuelve a ser clave. Los bomberos vuelven a luchar a la carrera para tener los incendios controlados antes de que arranque la ola de calor que traerá temperaturas cercanas a los 40 grados. Por eso hoy los esfuerzos se centrarán en asegurar el perímetro, vigilar por si aparecieran nuevos focos y refrescar las zonas a fin de conseguir el control y estabilización del incendio.

Por su parte, desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han precisado que los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. En este caso, durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de bomberos forestales de la región, que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.

El incendio de Vall de Uxó avanza sin control

Por el contrario, el incendio forestal declarado el sábado en la Vall de Uxó (Castellón) afronta hoy su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Los medios aéreos se han desplegado a primera hora para las labores de control y extinción, aunque las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire.

El perímetro del incendio se calcula actualmente en 75,5 kilómetros y unas 10.000 personas siguen desalojadas. Anoche se levantó el confinamiento en los núcleos urbanos de La Vilavella (completamente) y Betxí y Onda (parcialmente, a falta de varias urbanizaciones).

Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras

La Comunidad de Madrid ha reabierto más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste. Asimismo, de las 13 carreteras afectadas, siete ya no presentan incidencias activas y otras dos mantienen únicamente cortes parciales o limitaciones en alguno de sus tramos.

En concreto, la M-501, la M-510, la M-855 y la M-533 permanecen abiertas al tráfico, mientras que la M-531, la M-540 y la M-541 ya no presentan incidencias activas. Además, la M-507 permanece abierta al tráfico, excepto entre los kilómetros 28,5 y 36, donde se mantiene la limitación. Por su parte, la M-521 está abierta, menos entre los kilómetros 23 y 29, que continúan cortados en sentido ascendente.

En cuanto a las vías que siguen afectadas en ambos sentidos, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6; y la M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, también en ambos carriles.