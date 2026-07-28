La Comunidad de Madrid supera las 2.000 atenciones sanitarias a evacuados y confinados por los incendios

La Comunidad de Madrid ha superado las 2.000 atenciones sanitarias a ciudadanos evacuados de otros municipios o confinados en los suyos propios a causa de los incendios forestales. La Consejería de Sanidad ha coordinado todos los recursos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para ponerlos a disposición de los vecinos afectados en los servicios sanitarios más cercanos a las zonas del desastre.

Los servicios de Urgencia de Atención Primaria, a través de los Puntos de Atención Continuada, suman ya 913 asistencias desde el inicio de la emergencia. Este martes han abierto sus puertas los centros de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Santa María de la Alameda, todos ellos en la zona cero de los incendios.

En los hospitales públicos de la región se han registrado 312 asistencias, la mayoría de ellas a pacientes con problemas respiratorios derivados del humo. De estos, 18 han acabado ingresados, aunque todos permanecen estables y sin gravedad, según ha precisado la Consejería que dirige Fátima Matute.

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) ha desplegado a más de 380 profesionales, que han llevado a cabo 268 atenciones sanitarias y un total de 590 traslados. De ellos, 61 han sido hospitalarios, mientras que el resto han estado vinculados a los desalojos de población en las localidades más castigadas por el fuego.

El dispositivo del SUMMA 112 acumula ya 92 ambulancias de Transporte Sanitario no Urgente destinadas a la evacuación desde residencias, 45 Soportes Vitales Básicos, 24 recursos especiales —entre ellos psicólogos, coordinación y mandos operativos— y 10 Soportes Vitales Avanzados.

Los madrileños desplazados a polideportivos han recibido asistencia por parte de los hospitales y los puntos de atención continuada más próximos, además de los propios dispositivos del SUMMA 112 habilitados para la emergencia. Para la población que permanece confinada en sus municipios, la sanidad pública madrileña ha activado la posibilidad de realizar consultas hospitalarias por vía telemática, siempre que la patología y el tipo de consulta lo permitan.

La Consejería de Sanidad ha reforzado también la atención a todos los pacientes de residencias, tanto públicas como privadas, de la región, con un seguimiento especial de los casos en los que ha sido necesario desplazarlos de las zonas de confinamiento o evacuación por el avance de las llamas.