Los bomberos contienen el avance del incendio en Valdemaqueda pero sigue preocupando el Pantano de San Juan

La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo, formado por 400 bomberos, ha permitido contener el avance de los frentes activos del incendio y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valmaqueda. Pese a ello, el operativo mantiene su preocupación en el entorno del Pantano de San Juan, donde continúa vigilando la evolución del fuego, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Aun así, el incendio sigue activo y no está controlado, por lo que los trabajos se centrarán este martes en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha informado de que la zona más crítica en estos momentos es el entorno del río Cofio, donde las labores durante la noche «han sido positivas», aunque el aumento de las temperaturas previsto para hoy volverá a marcar los trabajos de extinción, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de «razonablemente positivo» el trabajo contra las llamas realizado esta noche, que permite estar «un poco más tranquilos» ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.

Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, «con el uso masivo de medios aéreos, siete hidroaviones y cuatro helicópteros, y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche», ha permitido «disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes, además de prever un endurecimiento de las condiciones climáticas, manteniéndose la situación del fuego activa».

El frente situado al norte del embalse sigue concentrando buena parte de los esfuerzos de los más de 300 bomberos, efectivos de la UME y demás equipos desplegados sobre el terreno, ante el riesgo de reactivaciones y de que el fuego vuelva a ganar intensidad.

Lucha contrarreloj en Ávila y Madrid

Así, la zona norte del Pantano de San Juan es uno de los puntos más delicados en la Comunidad de Madrid, debido a que amenaza el entorno de Valmaqueda y la conexión hacia la sierra. El entorno del río Cofio, ya que se encuentra muy próximo al municipio mencionado y Robledo de Chavela, uno de los pueblos evacuados la semana pasada. Villa del Prado y El Encinar del Alberche, se mantiene vigilancia por posibles rebrotes en esta zona, después de que el fuego afectara a la urbanización.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha cifrado en 91.000 las personas afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, entre los evacuados y los confinados.

Se trata de 63.000 personas evacuadas y 28.000 confinadas. En la Comunidad de Madrid, los datos recogen 32.000 personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus hogares. En Toledo, exceptuando dos municipios, se ha puesto fin a las evacuaciones. Por último, el territorio calcinado ya es de 78.000 hectáreas equivalentes a 280 kilómetros.