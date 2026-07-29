OKDIARIO en la finca ‘La Granjilla’ de Enrique Cerezo arrasada por el fuego: se quemaron las 515 hectáreas y sólo se salvó la casa

La finca ‘La Granjilla’ de Enrique Cerezo ha quedado, prácticamente, arrasada por el devastador incendio forestal que castiga el entorno de San Martín de Valdeiglesias desde hace cinco días y que ha alcanzado de lleno la propiedad del presidente del Atlético de Madrid. A las puertas del recinto, el panorama que deja el fuego es desolador. Aunque la vivienda principal se ha salvado, la inmensa extensión de terreno que la rodea ha quedado casi reducida a cenizas. La finca ‘La Grajilla’ tiene 515 hectáreas, aunque el propio Cerezo, en alguna ocasión, habló de 800.

OKDIARIO ha sido testigo de cómo, al menos, dos helicópteros seguían, este martes por la tarde, enfriando la zona. Hemos podido comprobar in situ que, aunque el incendio fue extinguido, algunos árboles siguen ardiendo por su interior a modo de chimenea, con el consiguiente peligro de que el incendio se reavive con el viento y las altas temperaturas. La previsión del tiempo anuncia nueva ola de calor desde este miércoles.

Nos encontramos a las puertas de la finca junto a la carretera y, a medida que avanzamos por un camino lateral exterior, transitado por aficionados a las rutas verdes, se aprecia la verdadera magnitud de los daños. La vivienda principal ha podido salvarse de las llamas, pero gran parte del terreno de la finca familiar ha quedado completamente arrasado. La mayor parte del paisaje es ahora un inmenso manto negro donde los árboles calcinados y la vegetación reducida a cenizas muestran la fuerza con la que el fuego pasó por esta zona.

Broncano y el incesante vuelo de los helicópteros

El presidente rojiblanco no es el único rostro conocido que ha sufrido de primera mano el fuego en este enclave privilegiado. Otras propiedades de personas famosas situadas en el entorno también se han visto afectadas por el implacable avance de las llamas. Muy cerca de aquí, el popular presentador de televisión David Broncano también tiene una finca.

Mientras evaluamos los daños en los terrenos de Enrique Cerezo, el operativo de emergencia y vigilancia no descansa. Desde este punto se sigue apreciando la intensa actividad de los medios aéreos. El ruido es constante, con helicópteros sobrevolando la zona una y otra vez para combatir el incendio, realizar descargas de agua y enfriar los puntos calientes que aún humean entre las cenizas de la finca.

Pelayos de la Presa y el regreso de los evacuados

Muy cerca de ‘La Granjilla’ se encuentran el municipio de Pelayos de la Presa y el entorno del embalse de San Juan, donde el fuego continúa activo. Las llamas avanzan ahora hacia el norte, el fuego no se ha extendido en las últimas horas y se aleja progresivamente de las viviendas.

Esta evolución más favorable del incendio en las últimas horas ha traído consigo un respiro fundamental para la población local: ha permitido que la Comunidad de Madrid autorice este martes el regreso de vecinos que habían sido evacuados preventivamente de diez municipios. Vuelven a sus hogares sanos y salvos, pero ahora se enfrentan a la dura realidad de ver su entorno natural convertido en un infierno negro.