En toda la provincia de Zaragoza, se espera un día mayormente soleado, con temperaturas que subirán en buena parte del territorio, alcanzando los 38-39 grados en la mitad oriental. El viento soplará flojo con algunas ráfagas moderadas en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: brisa suave y calor intenso al atardecer

El sol se desperezará lentamente en Zaragoza, ofreciendo un espléndido amanecer que dará paso a una mañana despejada y brillante, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados. La suavidad del aire estará acompañada por una brisa ligera, resultando un clima agradable que invitará a disfrutar del tiempo al aire libre. No hay riesgo de lluvia, por lo que los planes en el exterior se pueden llevar a cabo sin preocupaciones.

A medida que avance la jornada, el cielo lucirá mayoritariamente soleado, aunque podría nublarse un poco por la tarde. Las temperaturas se elevarán hasta los 39 grados, lo que proporcionará una sensación térmica similar al calor del verano. La humedad, en cambio, se mantendrá más baja, resultando un ambiente menos pesado. Al caer la tarde, el sol nos regalara sus últimos rayos hasta casi las 21:00, cerrando el día con un atardecer que promete ser bien acogido tras un día de calor intenso.

Calatayud: brisa inusual y lluvias ocasionales

Una brisa inusual recorre las calles de Calatayud esta mañana, dejando entrever un día que promete ser impredecible. El cielo amaneció cubierto, con tonos grises que auguran la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, mientras las temperaturas oscilan entre los 18 y 38 grados, creando una sensación térmica que podría llegar a ser sofocante.

A medida que avance la jornada, las condiciones climáticas evolucionarán notablemente. La mañana presenta temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia nula, pero la tarde se perfila más intensa con vientos que alcanzarán rachas de hasta 85 km/h y la posibilidad de lluvias ocasionales. Con la humedad en aumento y una notable caída térmica por la noche, será recomendable salir con paraguas y abrigarse bien al caer el sol.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre los 17 y 35 grados. Aunque se prevén vientos leves, no hay indicios de lluvia, lo que asegura un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento propicio para salir a pasear por las calles y disfrutar de la tranquilidad que ofrece la ciudad. La suavidad del día invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y recargar energías.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET