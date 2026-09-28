Muere el adolescente de 16 años que sufrió un grave accidente de bicicleta en Ibiza al chocar contra un muro

Dani F.F., de 16 años, ha fallecido horas después de sufrir un grave accidente de bicicleta en Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària des Riu, durante la madrugada de este domingo. El adolescente permanecía ingresado en estado crítico en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza después de que los servicios de emergencia lograran reanimarlo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

El joven había resultado gravemente herido tras perder el control de su bicicleta y chocar contra un muro alrededor de las 1.50 horas. El fuerte impacto le provocó lesiones de extrema gravedad y una parada cardiorrespiratoria, por lo que fue necesaria una intervención inmediata de los equipos sanitarios desplazados hasta Cala Llonga.

Los profesionales del SAMU 061 desplazaron hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico. Los sanitarios iniciaron las maniobras de reanimación y estuvieron trabajando durante más de 20 minutos hasta conseguir recuperar al menor. Posteriormente, tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó en estado crítico.

Dani F.F. no pudo finalmente superar la gravedad de las lesiones y falleció horas después en el hospital. La noticia ha provocado una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros, especialmente en su entorno educativo.

El IES Sa Colomina de Ibiza, centro en el que había estudiado el joven, ha anunciado la celebración de un homenaje en memoria de Dani F.F., una muestra del impacto que ha causado su fallecimiento entre la comunidad educativa.

El accidente tuvo lugar durante la madrugada en Cala Llonga, una zona del municipio de Santa Eulària. En los primeros momentos también intervinieron agentes de la Policía Local, que prestaron asistencia al adolescente mientras se esperaba la llegada de los servicios sanitarios.

Las causas del accidente de bicicleta en Cala Llonga todavía no han trascendido. Por el momento se desconoce qué provocó que el joven perdiera el control y terminara impactando contra el muro. Las circunstancias del siniestro deberán ser aclaradas.

La muerte de Dani F.F. añade el desenlace más trágico a un suceso que desde primera hora de la madrugada había movilizado a los servicios de emergencia de Ibiza. El menor fue atendido en el mismo lugar del accidente y trasladado posteriormente al hospital en estado crítico, pero finalmente falleció horas después.

El fallecimiento del joven ha generado muestras de dolor y consternación en su entorno y entre quienes compartieron con él su etapa en el IES Sa Colomina. El centro educativo prepara ahora un homenaje para recordar a su exalumno de 16 años.