Un soltero de ‘First Dates’ sorprende a su cita con un ‘beso con mordisco’: «Tiene que ser en la yugular»

El mes de septiembre ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la pequeña pantalla, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Por ello, con tanta experiencia amorosa a sus espaldas, no es de extrañar que participantes como Leo, de 56 años, acudieran con el objetivo de encontrar a un hombre con el que compartir su pasión por el campo. «Quiero que me rellenen de nuevo», dijo. Si hablamos de gustos, el comensal indicó que le gusta el transformismo.

Teniendo en cuenta sus aficiones y lo que buscaba en un hombre, la organización le preparó una cita con Samuel. El soltero, de 50 años, confesó que la película Entrevista con el vampiro, de 1994, le cambió la vida. «Entré siendo heterosexual y salí diciendo: ‘Soy gay y estoy enamorado», dijo. Así pues, debido a que la primera toma de contacto entre ambos fue bastante acertada, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. Fue allí donde Leo le contó a su cita que llegó a estar casado. Pero el matrimonio finalizó en la luna de miel.

Leo, a su cita de ‘First Dates’: «Me pilló con dos en la cama»

«Iba a los dos palos», confesó. Pues, a pesar de haberse casado con una mujer, le gustaban también los hombres. «Fueron 21 días; en el viaje de novios, me pilló con dos en la cama, le dije que se apuntara y me dijo que no. Sabía que era así, pero se puso celosa de golpe», contó. Ante ello, Samuel le confesó que él ha aguantado muchas infidelidades. Pero su límite llegó cuando el chico, que estaba casado, le contó que iba a ser padre con su mujer.

«Le dije que no quería hacer daño a nadie», confesó. Asimismo, los participantes hablaron de temas más íntimos. De esta manera, ambos estuvieron de acuerdo en el hecho de que no les gustaba hacer tríos porque consideran que siempre hay uno que sobra. Por ello, Samuel prefiere más de tres y Leo muchos más. De hecho, confesó que ha llegado a estar con 14 personas. Así pues, antes de dar la decisión final, se trasladaron hasta el reservado del programa.

La organización les propuso darse un beso, pero Samuel quiso ir más allá. Fue así que le propuso a su cita un beso «con mordisco» y en la «yugular». Un gesto con el que hacía homenaje a su amor por los vampiros. Pero, respecto a Leo, confesó que no le atraía físicamente. «Si lo muerde todo igual, ¡qué gozada!», comentó Leo. Al final de la cita, Leo sí quiso seguir conociendo al soltero. Pero Samuel no opinó lo mismo. «Lo siento, pero no he notado… he estado super a gusto, me da coraje, pero para mí tiene que ser rapado y con barba», sentenció.