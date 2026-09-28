¿Quién fue la peor vestida de los premios VMAs 2026? Vota por el look más desastroso de la noche

Los MTV Video Music Awards 2026 han vuelto a dejar estampas para el recuerdo. En primer lugar, la de Madonna y Taylor Swift, convirtiéndose en dos de las grandes protagonistas de una edición marcada por la música, el espectáculo y, como no podía ser de otra manera, por una alfombra roja que ha dado mucho que hablar. Antes de que comenzara la ceremonia, los invitados desfilaron ante los focos luciendo estilismos de todo tipo. Mientras algunos rostros conocidos hicieron de la elegancia, la sofisticación y las últimas tendencias sus mejores aliados, otros no consiguieron acertar con sus elecciones.

Diseños imposibles, combinaciones poco favorecedoras, excesos y apuestas arriesgadas que no terminaron de funcionar y de convencer fueron algunos de los protagonistas de una red carpet en la que, una vez más, quedó demostrado que arriesgar no siempre es sinónimo de acertar. Y es que, aunque sobre gustos no hay nada escrito y la moda siempre tiene un importante componente subjetivo, lo cierto es que algunos de los estilismos de la noche consiguieron destacar precisamente por alejarse de lo esperado. Y tú, ¿qué piensas de los peores estilismos de los MTV VMAs 2026? ¿Cuál de todos te ha llamado más la atención? ¡Vota en nuestra encuesta!