Madonna arrasa en los MTV VMAs 2026 con Taylor Swift y BTS entre los grandes triunfadores: todos los ganadores

Este domingo 27 de septiembre, Los Ángeles se ha convertido en el epicentro mundial de la música con motivo de la celebración de una nueva edición de los MTV Video Music Awards. Una larga lista de artistas de la industria se ha dado cita en una de las noches más esperadas del calendario anual para conocer a los ganadores de los codiciados galardones, popularmente conocidos como VMA. Dichos premios reconocen los mejores vídeos musicales que han salido en los últimos meses, así como durante la gala, dejan para el recuerdo sorpresas y momentos que no tardan en dar la vuelta a la red. En esta ocasión, dos nombres han brillado con especial fuerza por encima del resto: el de Madonna y el de Taylor Swift. Y es que se han convertido en las grandes triunfadoras de la noche, demostrando el enorme peso que ambas continúan manteniendo dentro de la industria.

Madonna se presentaba como la máxima nominada de la edición, con 11 candidaturas, mientras que Swift acumulaba nueve. De todos ellos, la intérprete de Like a Prayer se alzó con siete galardones, así como la de Pensilvania se hizo con los dos premios más destacados: el de Mejor Dirección con Opalite y el del Vídeo del año con The Fate of Ophelia. «Quiero dar las gracias a todos los que alguna vez trabajaron en un video musical en el que tuve la oportunidad de participar. Aprendí algo de cada una de las personas que trabajaron conmigo en uno de estos proyectos», expresaba Taylor delante de todos los presentes.

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Al mismo tiempo, el grupo musical BTS tampoco se quedó atrás y consiguió el galardón al Mejor grupo y a la Mejor canción con Swin, un tema que trata sobre la resiliencia, el amor por la vida y la decisión de seguir avanzando a nuestro propio ritmo a pesar de las dificultades y la incertidumbre. Por otro lado, Sienna Spiro se consolidó como la Mejor Artista Revelación de la edición, Cardi B consiguió la Mejor canción Hip-Hop, Bruno Mars se hizo con la Mejor canción R&B, Bad Bunny con la Mejor canción latina, Olivia Rodrigo con la Mejor canción alternativa y Ariana Grande con la Canción del verano.

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El rapero Snoop Dogg ha sido el encargado de conducir la gala de los VMA 2026, un papel que anteriormente han desarrollado artistas como Miley Cyrus, Katy Perry, Keke Palmer, Doja Cat y Megan Thee Stallion, entre otros muchos. Madonna fue la primera en actuar y en dar por iniciada la ceremonia, y a ella se sumaron muchos otros espectáculos y homenajes que no pasaron desapercibidos, como el que realizó Kacey Musgraves interpretando un tributo a Dolly Parton o el de Raye Sombr y Teddy Swims rindiendo homenaje a George Michael.