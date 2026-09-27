El Secreto, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 20 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de El Secreto. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Serhat ha disparado, sin querer, a su hermano Can. De esta forma, ha tenido que ser llevado de urgencia al hospital a través de una ambulancia. Pero no todo queda ahí, puesto que Serhat lee una serie de cartas que Can y Berrak se enviaban.

De esta forma, termina averiguando que, en realidad, no estaban juntos, pero su hermano sí que era consciente de la infidelidad. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Can asegura que no podía decirle la verdad porque él también guarda un secreto que Berrak conocía. En cuanto a Azra, llega al límite por el maltrato que sufre por parte de su marido Cihan. Todo ello mientras los padres adoptivos de Kader la encuentran y se la llevan a la fuerza. A pesar de los esfuerzos, Zeynep no logra protegerla, por lo que decide ponerse en contacto con Serhan en busca de ayuda. ¡Está profundamente desesperada!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 27 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Serhat se ha propuesto ocultar la infidelidad de Berrak a sus hijas, y todo para protegerlas. Todo ello mientras Serhat no tiene reparos a la hora de acusar a Zeynep de ser una avariciosa. Eso sí, no tarda en descubrir que estaba equivocado y que es su hermana Ebru la que estaría dispuesta a cualquier cosa por dinero.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo Cihan decide ofrecer un trabajo en el hotel a Ebru, mientras que Azra está al límite por el trato que recibe por parte de su marido. Hasta tal punto que se intenta revelar, aunque Cihan la agarra con fuerza. Por suerte, Mustafa, hermano de Zeynep, es testigo de todo y acude en su ayuda.

La policía da el importantísimo paso de detener a Mustafa, puesto que Azra pone una denuncia falsa tras el altercado. Un hombre entra en la mansión de Serhat para llevarse una bolsa repleta de dinero. Eso sí, cuando va a salir, se encuentra a Zeynep y le da un fuerte golpe en la cabeza. Kader, por su parte, abraza a su madre en el hospital. Además, Berrak abre los ojos. No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.