Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía según AEMET

Cielos en general poco nubosos o despejados dominan el conjunto del territorio andaluz, con la excepción de algunas nubes bajas y brumas en el litoral. Las temperaturas se mantienen estables en la vertiente atlántica, mientras que en el resto de la región se prevén mínimas sin cambios y máximas en ascenso, a excepción del poniente almeriense, donde se esperan descensos. Los vientos serán flojos y variables, cambiando a suroeste por la tarde en la vertiente atlántica.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de agosto

Cielo despejado y calor intenso durante todo el día en Sevilla

El cielo se presenta despejado en Sevilla, prometiendo un buen día con temperaturas que oscilarán entre dos puntos: por la mañana el mercurio se moverá alrededor de los 22 grados y al llegar la tarde, los termómetros alcanzarán su máximo en 38 grados. A lo largo del día, un viento suave soplará del noreste a 8 km/h, aunque no será suficiente para aliviar la sensación de calor, que se acercará peligrosamente a los 40 grados en las horas pico. Humedad más elevada a primeras horas podría hacer que el ambiente se sienta algo cargado, pero sin riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el sol se hundirá en el horizonte a las 21:12, ofreciendo más de 13 horas de luz. Las temperaturas se mantendrán agradables hasta la noche, con un descenso gradual hacia los 22 grados y una sensación térmica que, aunque es confortable, seguirá recordándonos la calidez del día. Así, Sevilla vive un jornada característica del verano, donde el calor y la luminosidad invitan a disfrutar del aire libre y de sus encantos.

CÃ³rdoba: nubes y lluvias sorpresivas a la tarde

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo una atmósfera cargada de expectativa, como si el cielo estuviera preparando una sorpresa. La brisa, aunque ya se hace notar, solo anticipa las sorpresas que se avecinan a lo largo de las horas. Al amanecer, se observa un cielo cubierto que irá alternando entre nubes y claros, mientras el mercurio descenderá suavemente hacia la tarde, alcanzando los 39 ºC, marcando una jornada de contrastes.

Por la mañana, el ambiente será pesado, con una sensación térmica que alcanza hasta los 40 ºC, mientras la humedad se siente agobiante. Sin embargo, la tarde promete un cambio drástico, con la posibilidad de lluvias que alcanzarán su máximo y ráfagas de viento superiores a 30 km/h. Un consejo: mejor no olvides el paraguas si tienes planes al aire libre.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas se presentarán bastante estables a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 31 grados y se espera un viento ligero que podría llegar a ser un poco más intenso en algunas ráfagas.

Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que anímate a dar un paseo por los rincones de la ciudad. El ambiente tranquilo invitará a disfrutar de un café en una terraza o de un rato de lectura en el parque.

Ambiente cálido y soleado hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente cálido y húmedo, ya que la temperatura mínima no baja de los 23 grados y la humedad se siente notable en el aire. A las 07:45, el sol comienza a asomarse y el cielo se presenta parcialmente nublado, generando una sensación térmica que podría llegar hasta los 33 grados a lo largo de la jornada. No se prevé lluvia, lo cual permitirá que la gente disfrute del día sin preocupaciones.

A medida que avance la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que puede resultar un poco incómodo. A pesar de esta brisa, se espera que el ambiente se mantenga cargado hasta la puesta del sol a las 21:12, brindando unas 13 horas de luz.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana se presenta con un cielo despejado, ideal para empezar el día con energía. Las temperaturas mínimas rondan los 22 grados y la brisa suave del noreste a 10 km/h aporta una agradable frescura. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá cálido, alcanzando hasta 38 grados por la tarde, sin rastro de lluvia en el horizonte.

Al caer la noche, la temperatura descenderá suavemente, ofreciendo una sensación térmica más templada de 28 grados. Es un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre, así que no olvides vestir cómodamente y acompañar tus actividades con agua fresca.

Día caluroso con nubes al anochecer en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondarán los 24°C. A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a subir, alcanzando un máximo de 34°C por la tarde, en medio de un ligero viento del sureste que soplará a unos 15 km/h.

En la tarde, se prevén algunas nubes que podrían trasladar pequeñas precipitaciones hacia la noche, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado en este día de contrastes térmicos.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana en Granada se presenta despejada, con un ambiente cálido que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 21 grados, lo que se siente suave, aunque la humedad comienza a aumentar ligeramente. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando los 39 grados por la tarde, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y protección solar.

Durante la noche, el tiempo se mantendrá sin cambios significativos, con temperaturas que descenderán a los 21 grados. El viento soplará suavemente del noreste, lo que aportará algo de frescura al ambiente. Será una excelente ocasión para salir a dar un paseo y disfrutar de la tranquilidad de Granada después de un día caluroso.

AlmerÃ­a: agradable mañana con viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana con temperaturas que rondarán los 27°C. A medida que el día avanza, el mercurio ascenderá rápidamente, alcanzando máximas de 33°C en la tarde, mientras el viento soplará del sureste a unos 10 km/h, aportando algo de frescura.

Sin embargo, se recomienda estar atento en las próximas horas, ya que la tarde podría traer algunas rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 40 km/h. La humedad será notable, especialmente en la tarde, con niveles cercanos al 85%. Aprovechemos el día antes de la puesta del sol a las 20:57, que ofrecerá una hermosa vista sobre el horizonte.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET