Belén Esteban contundente contra Juls Janeiro: «No soy analfabeta y no me vuelvas a insultar»

Este 2 de octubre, Belén Esteban ha concedido su segunda entrevista de ‘¡De viernes!’, pero, en esta ocasión, se ha sentado en directo en el plató del programa de Telecinco. La de Paracuellos se ha tenido que enfrentar a múltiples frentes abiertos: los ataques de Juls Janerio, las amenazas de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con poner una demanda y los ataques de las que fueron sus amigas íntimas, Terelu Campos y Rosa Benito.

Belén Esteban triunfó en su regreso a Telecinco consiguiendo un estupendo 18,7% de cuota de pantalla criticando, principalmente, al padre de su hija, Jesulín de Ubrique, y a Juls Janeiro (hija del torero), quien la ha estado atacando durante los últimos meses, lo que ha propiciado el regreso de la de Paracuellos a la que fue su empresa durante décadas y de la que salió no de muy buenas formas hace tres años cuando terminó Sálvame.

Esteban ha entrado en las instalaciones de Telecinco subido a un coche de lujo. «Estoy un poco nerviosa, pero no tanto como creí. Ha admitido Belén, además de aceptar que llegar a las instalaciones que durante tanto tiempo fueron su casa, que tenía «muchos recuerdos».

«Advierto a los periodistas que mi hija sigue siendo anónima. Ella no ha hablado; solo me ha dado permiso para hablar. Esta guerra no la empecé yo. Esta guerra la empezaron otras personas; el primero, el padre (Jesulín), mandándome un burofax en marzo. Y luego Julia, aunque yo no tengo nada en contra de ella», ha declarado Belén en un primer momento.

«Mi hija me ha dicho que cuente lo que siempre ha contado», ha declarado Belén antes de defenderse de los que dicen que siempre habla de lo mismo (su separación del torero). «Llevamos 40 años aguantando las historias de Isabel Pantoja y nadie se queja», ha dicho la de Paracuellos.

«Lo primero que quiero decir es que yo no voy a tener una guerra con la hermana de mi hija», ha dicho Belén para, acto seguido, dirigirse directamente a la hija de Jesulún y Campanario: «Julia, no me vuelvas a insultar. No es una amenaza porque yo no soy una payasa, ni miento, ni soy analfabeta. No tengo títulos de nada, pero no me insultes. Cuando se hablaba de ti en la tele, yo te defendía».

💥💣 Belén Esteban lanza un mensaje a Juls Janeiro: «Julia, solo te pido que no me insultes, no voy a entrar en una guerra contigo». 🪩 #DeViernes

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Además, Esteban le ha dejado claro que el único que no da la cara nunca en estas polémicas es Jesús Janeiro, el que para ella es «el hombre invisible».

«La verdad es que es muy graciosa» ha dicho Belén Esteban tras ver un vídeo de Juls Janeiro criticándola: «¿Por qué viniste a mi casa a verme cuando me rompí una pierna si tanto daño te has hecho?», ha confesado la de Paracuellos.