Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

¿Dónde están las gasolineras más baratas hoy martes 18 de agosto en Madrid? Si tienes previsto coger el coche para una escapada vacacional o debes trabajar este verano, es importante saber dónde repostar. El precio de la gasolina sigue siendo de interés dado que no ha dejado de fluctuar desde hace meses, debido a factores como la situación geopolítica exterior, así que nos toca consultar a diario el precio de un combustible que actualmente sigue por encima de lo que estaba hace apenas un año.

El Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica es la herramienta a partir de la cuál hacer una consulta detallada, ya que es allí donde las gasolineras reportan precios, de modo que repasamos cuáles son para hoy en el caso tanto de la gasolina como el diésel.

Precio de la gasolina hoy 16 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son las gasolineras más económicas hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.529 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.535 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.569 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.575 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.585 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.679 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.719 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.789 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.805 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. A-3, km 11,2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. A-3, km 11,2. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.829 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.834 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.679 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.689 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.695 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.698 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.699 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.699 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Solner. Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: 1.699 €/l.

Con estos datos ya sabemos dónde repostar hoy martes, pero en el caso de querer consultar precios en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y buscar por municipio o tipo de gasolina para ver resultados como los mostrados, en forma de listado, o también en forma de mapa como este que ves de forma detallada.