Los vecinos de Ceuta salen a la calle para pedir «un decreto urgente de expulsión» al estilo Maricarmen

Los vecinos de Ceuta han vuelto este miércoles a salir a la calle para denunciar lo que consideran el «abandono» del Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación que vive la ciudad desde hace dos meses a raíz de la invasión sufrida a finales de julio. La concentración, de carácter pacífico, se ha celebrado frente a la Delegación del Gobierno y ha reunido a ciudadanos que aseguran estar «hartos» de vivir con miedo y reclaman medidas para recuperar la normalidad, tal y como el Ejecutivo de Sánchez ha llevado a cabo con el decreto urgente en materia de vivienda por el desahucio de Mari Carmen en la ciudad de Madrid.

«Ceuta será la tumba del sanchismo» ha sido uno de los gritos lanzados durante la concentración, en la que los ceutíes han cargado contra la gestión del Ejecutivo y han reclamado una respuesta a la situación que, según denuncian, llevan soportando desde hace semanas.

«Después de dos meses seguimos en la misma situación, seguimos igual, seguimos con el mismo miedo», denunciaba uno de los vecinos. «Seguimos con los engaños del Gobierno, nada más que saben mentirnos», añadía.

«Nuestros hijos tienen que ir al colegio protegidos»

Uno de los testimonios recogidos durante la concentración refleja especialmente el temor que algunos vecinos aseguran sentir al salir de sus viviendas. Un ciudadano en silla de ruedas explicaba que, pese a sus dificultades, continúa saliendo a la calle para defender su pueblo y, especialmente, para reclamar atención «para las personas mayores que permanecen encerradas en sus casas».

«A mí lo que me preocupa son mis mayores, mis hijos; lo demás podemos defendernos», señalaba. El vecino aseguraba además que su madre sale a la calle con un spray de pimienta y que sus hijos tienen que acudir al colegio «protegidos» por ellos mismos.

Una de las mujeres presentes relataba asimismo situaciones que, según su testimonio, se producen habitualmente en la calle. «Cuando sales a la calle, te los encuentras con miradas lascivas, te dicen cosas, te increpan y la verdad es que es muy incómodo», explicaba. También denunciaba que algunas mujeres y menores son grabados en la vía pública.

Dos meses de «abandono»

Los vecinos han aprovechado que se cumplen dos meses desde el inicio de esta situación para reivindicar públicamente sus derechos. Algunos han acudido incluso con cadenas como símbolo de lo que consideran una «condena» impuesta por las circunstancias.

«Estamos condenados por el Gobierno», señalaba una de las manifestantes mientras mostraba las cadenas. Otro vecino resumía el sentimiento expresado durante la concentración con un par de palabras: «Completamente abandonado».

El verano, además, ha sido especialmente duro para algunas familias. Una vecina de Juan XXIII explicaba que vive enfrente del mar y que durante estos meses veía desde su balcón cómo otros disfrutaban de las playas mientras sus hijos permanecían en casa. «Yo me ponía negra porque ellos estaban disfrutando de las playas y nuestros hijos encerrados», relataba.

Exigen un «decreto urgente de expulsión»

Una de las principales reivindicaciones de los concentrados ha sido la aprobación de un «decreto urgente de expulsión» de los inmigrantes que, según sus palabras, permanecen en la ciudad.

«Ya son dos meses y el Gobierno hasta ahora no ha hecho nada, ni en la frontera ni nada», afirmaba una de las vecinas. Los manifestantes comparaban además la respuesta del Ejecutivo ante la situación de Ceuta con otras decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno como el decreto en materia de vivienda urgente por el desalojo de Mari Carmen. «Cuando se quiere, se hace; ¿por qué con Ceuta no?», cuestionaba una de las participantes.

Los concentrados también han rechazado el discurso oficial sobre la situación en la ciudad y han puesto en duda la cifra de alrededor de 3.000 inmigrantes manejada por el Gobierno. «Simplemente te tienes que ir a la playa el Trampolín y tus ojos pueden comprobar que no es así», afirmaba una vecina, que hacía referencia también a los asentamientos y a los denominados «pisos patera».

Los asistentes han negado que Ceuta haya recuperado la normalidad que, según el Gobierno, existe actualmente en la ciudad. «Normalidad no hay ninguna», resumía una de las vecinas. «Queremos volver a nuestra vida y ver las devoluciones», añadía.