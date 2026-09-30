Karanka promete llevar a España a Ceuta: «Es el momento de estar con ellos y será lo primero que haremos cuando podamos»

Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina en la Real Federación Española de Fútbol, se ha pronunciado durante la disputa del partido amistoso de la Selección sub-20 en Majadahonda, ante la selección de México de la misma categoría. El partido, que se iba a disputar en un principio en Ceuta pero que cambió de ubicación tras el veto del Gobierno, ha levantado mucha expectación con un homenaje breve al inicio. En el descanso, el vasco ha hablado y se ha comprometido a llevar a la Selección a la Ciudad Autónoma: «Es el momento de estar con Ceuta y, en el momento que se pueda, lo primero que haremos es ir».

Karanka ha lamentado que el partido no se haya podido celebrar en la ciudad, después de que se recomendase que España sub-20 no jugara en Ceuta, alegando a la situación en la que se encuentra la ciudad. Todo, pese a que el equipo de la ciudad juega en Segunda División y, como está quedando demostrado, está más que preparada para albergar eventos multitudinarios.

Se optó entonces por disputar el partido en la Comunidad de Madrid, eligiéndose Majadahonda como sede. «Estuvimos hace un tiempo allí (en Ceuta), vimos la situación y la Federación, como siempre, quería ayudar. Al final no se ha podido, pero bueno, se está jugando aquí. Es importante que los chicos se junten, cojan partidos, porque hay un Mundial».