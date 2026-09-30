Morante y Pitarch brillan por Ceuta
Los canteranos de Betis y Real Madrid ajusticiaron a México
El partido se iba a celebrar en Ceuta, pero el Gobierno lo prohibió
La calle de las Moreras, en Majadahonda, se llenó de lo que tenía que haber inundado la avenida Otero de Ceuta. Las inmediaciones del Cerro del Espino -Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid- se tiñeron de un color rojigualdo que debería haber teñido el estadio Alfonso Murube. Allí, en Ceuta, debía disputarse el partido amistoso entre España Sub-20 y México Sub-20 en homenaje a la ciudad autónoma invadida por Marruecos. Sin embargo, el Gobierno declinó dicha opción y el partido se mudó a Madrid, donde Pitarch abrió la lata y Morante la precintó (2-0). Goles por Ceuta.
Era un amistoso entre dos equipos del fútbol de formación en la actualidad, válido para preparar el Mundial de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. La selección española, con su camada campeona de Europa sub-19 el pasado julio, contra un equipo mexicano ganador de la última Concacaf. También fue un homenaje a Ceuta. Se repartieron banderitas de España a los aficionados y se colgaron varias junto a banderas de la ciudad autónoma.