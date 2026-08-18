EL CGPJ pide reforzar los juzgados de guardia y de violencia contra la mujer en Ceuta tras la invasión

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado que es «necesario» el refuerzo del turno de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y en los de violencia sobre la mujer para tramitar los casos de presuntos delitos sexuales, que han aumentado drásticamente tras la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales el pasado 30 de julio. El órgano de gobierno de los jueces ha recalcado el objetivo de «hacer frente a la crisis migratoria» que vive la ciudad autónoma desde entonces, según ha indicado en un comunicado difundido este martes.

El CGPJ insiste en la necesidad de reforzar los juzgados de guardia de Ceuta y así lo ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia de la ciudad autónoma para que realice la solicitud para ejecutar dicho refuerzo. La comisión responsable del órgano también ha acordado aplazar el cese de un juez que permanecía a la espera de cambiar de destino, para que permanezca como apoyo en Ceuta con competencias en materia de violencia de genero.

El órgano de gobierno de los jueces toma de este modo medidas para afrontar la situación judicial en Ceuta ante «la crisis» provocada por la invasión de unos 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera desde Marruecos. «El informe advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia», señala el comunicado del órgano.

El CGPJ también señala la «necesidad» de «incrementar» el «personal experimentado» en los juzgados de manera temporal, tanto de funcionarios como de un letrado de la administración de la justicia, «hasta la superación de la crisis». En concreto, el refuerzo sería de un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial.

Según datos del informe recogidos por el órgano de gobierno de los jueces, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos durante esos días. En la semana del 5 al 11 de agosto se han recibido otros 72 atestados con detenidos o citados, añade el comunicado.

El CGPJ indica que aunque el tribunal superior de justicia y otras autoridades ya tomen «medidas efectivas para la continuidad del servicio», como la incorporación de magistrados al turno de guardia, el informe subraya que la prolongación de la crisis «requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad», tales como comisiones de servicio «con o sin relevación de funciones», en el caso de magistrados o funcionarios.

El informe destaca la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer «debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo», según la nota.