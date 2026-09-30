El Bayern ofrece una renovación galáctica a Olise para convertirle en uno de los mejor pagados de la plantilla

El Bayern de Múnich pretende acabar de un plumazo con la incertidumbre alrededor del futuro de Michael Olise. Desde Alemania, apuntan que el club bávaro ofrecerá una renovación galáctica, con una considerable mejora salarial, a su gran estrella junto a Harry Kane. Con la continuidad del inglés muy cerca de cerrarse, el Bayern comenzará las negociaciones con Olise tras el parón de selecciones en el que está inmerso en estos momentos el fútbol europeo.

Un tramo de la temporada que ha aprovechado Michael Olise para volver a brillar con la selección francesa. Después de una gran campaña a nivel de clubes, el extremo diestro dejó su impronta en el Mundial con siete asistencias. Ahora, la baja de Kylian Mbappé ha provocado que Zidane le dé las llaves del equipo. Ante Bélgica, Olise firmó un golazo en los minutos finales para certificar la segunda victoria de Francia y provocar una llamativa celebración del nuevo seleccionador.

Michael Olise se ha convertido en una de las caras del fútbol mundial en las últimas temporadas. El ascenso del ex del Crystal Palace obliga al Bayern de Múnich a blindar su contrato. El extremo diestro ya estuvo inmerso en rumores de traspaso el pasado verano, lo que quiere evitar el club bávaro ampliando su vinculación por tres años más, hasta 2032, y situándole en lo alto de la pirámide salarial, junto a Harry Kane y Jamal Musiala.

La renovación de Olise, la difícil misión del Bayern

El Bayern espera iniciar las negociaciones tras el parón de selecciones, en el que Michael Olise disputará dos partidos más con Francia; en casa, ante Italia y Bélgica. El medio alemán Sport Bild apunta que el Bayern de Múnich le ofrecerá un notable aumento de salario. El galo pasaría de cobrar 14 a 25 millones de euros tras la firma. También desde el país germano señalan que las negociaciones entre club y jugador no serán sencillas, a diferencia de lo ocurrido con un Harry Kane muy próximo a alcanzar un acuerdo.

Uno de los principales bazas del Bayern de Múnich en las conversaciones con Olise para su ampliación de contrato es que su subida salarial comenzaría a aplicarse desde el próximo verano, a pesar de que su actual vinculación finaliza en 2029. En el otro lado de la mesa de negociación, la del jugador, pelean por incluir una cláusula de rescisión; de la que carece actualmente. El precio de salida rondaría los 200 millones de euros, según indica Sport Bild.

Desde el campeón alemán se marcan el verano de 2027 como fecha límite para decidir el futuro del jugador. El proyecto de Vincent Kompany parece asentado, con las renovaciones de dos pilares como Dayot Upamecano y Luis Díaz y la próxima de Harry Kane. La continuidad de Michael Olise certificaría la continuidad del núcleo duro del vigente semifinalista de Champions, en busca de regresar el trono europeo. Mientras, Real Madrid y Liverpool siguen atentos al futuro de Olise.